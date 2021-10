Madagascar: Littérature - « Opération Bokiko » se tourne vers les pupilles

L'association Opération Bokiko organise plusieurs ateliers d'écriture et de création, dans le cadre du projet « Ressources éducatives ».

La première session se déroulera du 13 au 16 octobre dans la région Analamanga. Les ateliers seront animés par les jeunes auteurs, illustrateurs de l'association Opération Bokiko, composés d'Andréa Razafi (jeune auteure et scénariste), Fitah Ran (illustratrice), Andie Rakotonirainy (jeune auteure) et Farash ou Josette Aline Rasoafara (jeune auteure et experte en plaidoirie) et Yannick Tojonantenaina Andrianambonisoa (photographe, vidéaste et jeune auteur).

Ils mobiliseront les élèves de l'EPP Andavamamba, CEG 67Ha, EPP et CEG à Manjakandriana. Une restitution des ateliers se tiendra le 16 octobre à l'Alliance française d'Antananarivo, suivie d'une prestation du chanteur Chris A et une prestation de danse de Fenotina (une malentendante).

L'association Opération Bokiko est composée de jeunes auteurs, et a pour mission de promouvoir la culture du livre, de sensibiliser le grand public à la lecture et l'écriture et enfin de détecter et soutenir les jeunes auteurs malgaches.