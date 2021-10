Madagascar: Théâtre - « Rom - padinkena » sur les planches du Tranompokonolona Analakely

Les jeunes de la compagnie « Bee Z'Art » vont proposer une pièce passionnée et familiale, sortant des sentiers battus, samedi après-midi. Leur approche artistique mérite le détour.

La pièce de théâtre « Rom-padinkena » sera jouée au Tranompokonolona Analakely samedi à partir de 14 h 30. Écrite par Hobiana Andrianimerina, elle sera mise en scène par Ando Harinjaka. Les comédiens et les comédiennes de la compagnie Bee Z'Art se chargeront de lui donner vie.

L'histoire se base sur une tradition séculaire malgache. Selon Ando Harinjaka, chef de file de la compagnie Bee Z'Art, l'histoire aura pour fond « un retournement des morts, ou famadihana, nous allons relater toutes les étapes de cette tradition, comme la réception des zébus, la soupe de couenne, la veillée, le riz huileux, l'abattage des zébus ».

Elle met en scène ensuite l'amour naissant entre Volana, fille unique d'un richissime de la localité, et Onja, un vacancier venu de la capitale. La famille des deux tourtereaux étant en froid à cause d'une histoire sordide de décès. Amour impossible, rancune, ostentation, différence de classe, etc., la grande question sera de savoir si les deux amoureux seront unis pour le meilleur, puisque le pire semble déjà être dit dans « Rom-padikena ».

« Notre compagnie se positionne entre le classique et le contemporain », ajoute le metteur en scène. Pour se détacher du premier, les parties chantées seront mises aux oubliettes. Tandis qu'elles laisseront place à la danse. « Il y aura des chorégraphies qui intégreront la pièce, tandis que d'autres serviront d'entracte », ajoute-t-il.

Des musiciens folkloriques vont jouer des instruments. Alors que sur scène, ils et elles seront une trentaine à faire évoluer l'histoire dans des décors réalistes. « Nous voulons offrir quelque chose de différent. Puisque les jeunes d'aujourd'hui sont attirés vers la danse, alors, nous avons pensé l'intégrer dans une pièce pour réveiller leurs intérêts », conclut Ando Harinjaka.

Sous l'égide de l'association Bee Z'Art, la compagnie est composée de jeunes de divers milieux et sont des grands amateurs et amatrices d'art lyrique. Elle existe déjà depuis 2016 et a déjà proposé plusieurs pièces évangéliques, dramatiques, etc.