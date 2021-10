Madagascar: ASIEF / Championnat national - Dernier délai de réception de la liste ce jour

Les derniers préparatifs avancent pour les membres du bureau de l'Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires (ASIEF) en vue du Championnat national prévu se dérouler à Mahajanga du 29 octobre au 7 novembre.

7 000 sportifs fonctionnaires se sont déjà inscrits, le dernier délai pour la réception des dossiers et de la liste et du bordereau d'inscription est ce jour selon le président de l'ASIEF, John Andrianarisoa. 17 disciplines seront disputées dans 3 infrastructures à savoir les terrains des Sœurs à Tsararano et le Complexe Sportif d'Ampisikina pour les matchs de basketball, de volleyball et de handball et le Stade Rabemananjara pour le football et le rugby. Les sites d'hébergement et de compétitions sont prêts à accueillir toutes les délégations. « Nous attendons la subvention promise par l'Etat pour l'organisation de ce sommet national.

Nous remercions l'engagement de l'Etat surtout dans le cadre de la réalisation du Velirano numéro 13 », a fait savoir le président de l'ASIEF. Parmi les réformes déjà engagées par l'équipe dirigeante de l'ASIEF figurent l'éradication des fraudes et le mercenariat. Les contrôles seront très stricts et si une équipe aligne des mercenaires, elle sera directement disqualifiée. Le Premier ministre Christian Ntsay sera de la partie et jouera au basket en super-vétéran tandis que le ministre de la Jeunesse et des Sports Hawel Mamod'Ali sera sur le terrain de football.