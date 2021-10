Madagascar: Tennis / Orange Team Trophy - Deux jours de rudes batailles

Le Country club d'Ilafy, sous la houlette de son propriétaire, Josoa Rakotonindriana, est fin prêt pour recevoir l'évènement tant attendu par les amateurs du petit ballon jaune, le tournoi « Orange Team Trophy », les 16 et 17 octobre.

Pas moins de quatre vingt quatre participants répartis dans cinq poules entreront en lice durant le tournoi. Chaque poule comporte quatre équipes à l'exception de la poule A qui en comprend cinq, et chaque formation compte quatre participants, dont une femme obligatoirement.

Dans la poule A se trouvent Old Team, Team Orange 3, Wanted, Alefa Bni et Passing Shot. La poule A jouera de neuf à 15h15. La poule B est constituée de quatre équipes, Citron, Team Orange 2, Feuille de chêne et I's Family. La poule B jouera de 9 heures à 14 heures. Dans la poule C figurent No stress Detresse, Fun Ones, All For One et Team Orange 1.

La poule C jouera de 9 heures à 15h15. Deuxième balle Aann, Ace team, Talon'r et Sun forment la poule D, de 9 heures à 15h15.

Dans la poule F se trouvent Avengers, Katle Team, Coconut et Peta Team. Elle jouera de 9 heures à 15h15.

L'ordre des matchs est communiqué aux équipes au début de la rencontre qui précède la leur (SimpleSimple-Double / SimpleDouble-Simple/Double-Simp le-Simple). L'équipe qui gagne le toss choisit de servir ou de recevoir et son adversaire désigne le terrain.

Le premier match dure vingt minutes sans changement de terrain. À la fin ces vingt minutes, les équipes changent de côté, le score reprend exactement là où il s'est arrêté au premier match selon l'ordre de service.

La même formule est appliquée dans le deuxième et le troisième matchs et à la fin des soixantes minutes (3 x 20mn), l'équipe qui mène au score est victorieuse. En cas d'égalité parfaite, un point et un seul est joué pour départager selon l'ordre de service. Les rencontres peuvent parfois s'enchainer avec quinze minutes de battement et chaque retard de deux minutes est sanctionné par un jeu de pénalité

Une victoire par W.O est comptabilisé arbitrairement 8/0. À la fin des matchs de poule, les équipes sont classées: la différence entre les jeux gagnés et les jeux perdus départagent les ex-æquo.

Le lendemain, toutes les équipes sont inscrites dans un tableau à éliminatoire directe. Comme à l'accoutumée, la participation est sur invitation adressée à des dirigeants, hauts cadres d'entreprises et leurs familles.