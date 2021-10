Ile Maurice: Covid-19 - 7 jours d'auto-isolement pour les élèves en contact avec quelqu'un de positif

De nouveaux protocoles sanitaires avalisés par le High Level Committee et recommandés par le ministère de la Santé ont été adoptés par le ministère de l'Éducation le 7 octobre pour les établissements scolaires. Ainsi, les autorités concernées ont revu le nombre de jours d'auto-isolement des élèves ayant été en contact avec un cas positif.

Alors qu'il y a quelques semaines la section Health and Wellness du ministère de l'Éducation avait décrété 14 jours d'auto-isolement pour les élèves ayant été en contact avec un camarade de classe testé positif, le nouveau protocole stipule que ceux qui ont été en contact direct avec un cas positif seront isolés pendant 14 jours s'ils ne sont pas vaccinés et pendant sept jours s'ils sont complètement inoculés. «En principe, il ne faut pas demander à la classe entière de s'auto-isoler», énonce le protocole. D'ajouter que la classe doit être nettoyée et désinfectée avant de rouvrir le jour suivant et que des plans d'occupation des places doivent être élaborés et la disposition des places doit être fixée dans la mesure du possible.

De plus, le ministère de l'Éducation recommande aux établissements de faire appel au National Education Counselling Services qui fournira aux élèves et personnels un soutien psychologique permanent. Les cours d'éducation physique et les activités sportives se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires, et les assemblées scolaires peuvent être organisées sous réserve des normes sanitaires et de la distanciation physique. Les cantines fonctionneront dans des conditions sanitaires strictes et les arrivées, les départs, les pauses et la période de récréation devront être organisés de manière échelonnée dans la mesure du possible.

Par ailleurs, les recteurs des établissements scolaires ont eu une réunion lundi avec les officiers du ministère de l'Éducation. Des éclaircissements sur l'aménagement du nouvel emploi du temps leur ont été donnés. Pour rappel, le ministère de l'Éducation a décidé de maintenir la réduction des jours de classe en présentiel en raison du nombre de cas positifs détectés au quotidien, et les Grades 1 à 8 auront classe trois fois par semaine tandis que les Grades 9 à 13, quatre fois par semaine.

Les élèves de toutes les classes fréquenteront l'école sur la base d'une journée complète, soit neuf périodes de 35 minutes. Les Grades 7 et 8 auront 27 périodes par semaine et les Grades 9 à 13 auront 36 périodes. Pour ce qui est de la division des classes, les Grades 7 à 9 sont concernés si la classe contient normalement plus de vingt élèves, tandis que les grades 10 à 13 ne seront pas divisés. Cette méthode aidera grandement les établissements publics qui accueillent souvent entre 800 et 1 000 élèves.

Pour certains établissements privés qui accueillent bien moins d'élèves, est-ce que cela est nécessaire ? Vikash Ramdonee, secrétaire de l'United Deputy Rectors and Rectors Union, fait remarquer que cela pourrait créer une discrimination si le privé et le public ne suivent pas le même protocole.