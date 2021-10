Afrique: Chaine de valeur des huitres - La FAO et ses partenaires réfléchissent sur la stratégie de mise en œuvre

Un atelier de validation de l'analyse de la chaîne de valeur des huîtres au Sénégal s'est ouvert hier à Dakar.

Selon la Fao, le présent atelier de validation offrira un cadre d'échanges et de discussion des résultats de cette analyse au cours duquel les contributions des acteurs et parties prenantes de la chaîne de valeur sont attendues. Une fois discutée et validée, l'analyse permettra d'élaborer une stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur et la planification de sa mise en œuvre en concertation avec les acteurs et parties prenantes.

A travers un processus inclusif et participatif, l'atelier de validation permettra aux acteurs et autres parties prenantes de la chaîne de valeur d'apporter leur contribution et ensuite valider l'analyse de la chaine de valeur des huitres. Selon Gouantoueu Robert Guei, coordonnateur sous régional de la Fao et représentant de la Fao au Sénégal, aujourd'hui, le programme Fish4Acp, travaille à améliorer une filière principalement artisanale qui polarise plus de 85% de femmes parmi ses acteurs. «L'huître est une source vitale de protéines et de micro nutriments pour un grand nombre de sénégalais et génère d'importants revenus pour ces femmes, de la Casamance et du Sine Saloum, entre autres », a-t-il déclaré.

«L'atelier qui démarre ce matin est une étape importante pour le programme avec un objectif de valider, avec l'ensemble des acteurs, les résultats de l'analyse fonctionnelle et l'évaluation de la durabilité économique, sociale et environnementale de la chaîne de valeur des huitres au Sénégal. Je vous invite donc à participer activement aux différentes sessions, à apporter vos contributions, à émettre vos préoccupations, et à soumettre vos recommandations qui se révèleront décisives pour la suite du processus », a ajouté le responsable de la Fao.

En effet, souligne M. Guei, une fois les résultats de l'analyse discutés et validés, une vision commune de la chaine de valeur de l'huître sera partagée et une réflexion sur une stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur dont la planification de sa mise en œuvre sera déclinée en concertation avec les acteurs et parties prenantes.