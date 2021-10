Cote d'Ivoire: La Standard Chartered Bank mobilisée aux côtés d'Action contre la Faim pour répondre à la crise Covid-19 en Côte d'Ivoire

Abidjan, Côte d'Ivoire - Standard Chartered Côte d'Ivoire a fait un don de cinquante millions de francs CFA (quatre-vingt-treize mille dollars) à Action contre la Faim Côte d'Ivoire dans le cadre des programmes à l'attention des communautés impactées par la pandémie du COVID-19.

De septembre 2020 à mai 2021, de nombreuses actions ont été menées pour appuyer les centres de santé des quartiers défavorisés, venir en aide à la population vulnérable et sensibiliser les communautés aux gestes barrière et aux bonnes pratiques face à la COVID-19.

À la suite de l'évaluation des besoins de 17 centres de santé, notamment en matière d'équipements de protection individuelle des soignants, le projet a permis la distribution de 85 000 gants, 1 020 bouteilles de savon et 1 800 combinaisons de protection afin de renforcer le système de prévention et de contrôle des infections.

Par ailleurs, 30 000 masques réutilisables ont pu être distribués aux ménages les plus vulnérables des 9 Districts de Santé et des campagnes de sensibilisation ont été menées par 272 agents de santé communautaires auprès de 100 238 personnes.

John Mokom, Directeur Général de la Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire, a déclaré : "Standard Chartered Côte d'Ivoire SA est fier de pouvoir contribuer aux programmes d'ACTION CONTRE LA FAIM qui touchent les personnes les plus vulnérables de nos communautés. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure d'apporter des secours rapides et efficaces qui visent à adresser certains des principaux défis créés par la pandémie de COVID-19.

Note aux rédacteurs

Nous sommes un groupe bancaire international de premier plan, présent sur 59 des marchés les plus dynamiques au monde et au service de clients dans 85 autres. Notre objectif est de favoriser le commerce et la prospérité grâce à notre unique diversité, et notre héritage et nos valeurs s'expriment dans notre promesse de marque, « Une force pour le bien ».

Standard Chartered PLC est cotée aux bourses de Londres et de Hong Kong.

Pour plus d'informations et d'opinions d'experts, veuillez visiter Insights sur sc.com.

Créée en 1979, Action contre la Faim est une ONG de solidarité internationale luttant contre la faim dans le monde. Les conflits, les dérèglements climatiques, la pauvreté, les inégalités d'accès à l'eau, aux soins, sont autant de causes de la malnutrition.

Notre mission est de sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les situations d'urgence. En 2020, Action contre la Faim est intervenue dans 46 pays, venant en aide à plus de 21 millions de personnes.

Installée en Côte d'Ivoire depuis 2002, Action contre la Faim met aussi bien en œuvre des projets d'urgence que de développement dans ses différents secteurs d'intervention en Nutrition et santé, Eau, assainissement et hygiène.

La majorité de ses projets a consisté à apporter un appui technique au ministère de la santé et de l'hygiène publique. Actuellement, outre la ville d'Abidjan, Action contre la Faim mène des activités dans les régions du Marahoué, du Poro et du Tchologo.