Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance rate sa première victoire de la saison

Le FC Renaissance du Congo n'a pas encore remporté de victoire à la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Le 12 octobre, le club orange de la capitale s'opposait, au stade des Martyrs de Kinshasa, à l'AS Maniema Union, récemment battue par l'AS V.Club (1-2). Deux buts partout, c'est le résultat de cette rencontre à rebondissements comptant pour la quatrième journée.

Les Unionistes de Kindu ont été cueillis à froid par un but d'Aristote Ngoto dès la 3e mn de jeu. Buteur contre V.Club, Fabrice Ngaba a égalisé pour les joueurs du coach Dauda Lupembe à la 22e mn. Mais les joueurs du coach Otis Ngoma, avec son adjoint José Mundele, ont repris l'avance au tableau d'affichage avec le second but du club renais à la 32e mn. Ensuite, c'est au niveau mental que tout s'est joué, beaucoup plus en faveur de Maniema Union. Et la formation de Renaissance qui est en reconstruction après, le départ de plusieurs de ses cadres et l'arrivée de jeunes joueurs a finalement craqué dans les derniers instants, passant à côté d'une première victoire qui pourtant s'était bien dessinée.

En effet, le buteur Rodrigue Kitwa de Maniema Union a égalisé pour les siens dans les temps additionnels, permettant à son équipe d'éviter une défaite qui se profilait à l'horizon. Le club de Kindu compte 7 points, alors que Renaissance n'a engrangé que 2 points après quatre sorties.