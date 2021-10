Burkina Faso: Incident entre militaires et civils - Le Procureur du Faso près le TGI de Pô ouvre une enquête

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2021, des éléments de la Garnison de Pô ont fait une descente dans la ville de Pô et frappés les populations, suite à une altercation entre un militaire et un jeune homme. Afin d'élucider les faits et situer les responsabilités, le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Pô ouvre une enquête. (Lire le communiqué ci-dessous).

COMMUNIQUE DU PROCUREUR DU FASO PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÔ

Dans la matinée du 12 octobre 2021, mon Parquet a été informé de ce que dans la nuit du 11 au 12 octobre 2021, des éléments de la Garnison de Pô ont fait une descente dans la ville aux abords de la RN n° 05 et exercé des actes de violences sur des personnes se trouvant soit à leur lieu de commerce, soit dans les débits de boisson bordant la voie. Il en est résulté pour certaines personnes des blessures légères et pour d'autres des blessures graves. D'autres personnes encore ont dans la foulée perdu des biens matériels et des numéraires. Il ressort des comptes rendus préliminaires que dans la soirée du 10 octobre 2021, une dame qui vit en couple a été courtisée par un militaire de la Garnison de Pô. Elle a informé ce dernier qu'elle est mariée. Refusant d'entendre raison, le militaire l'a suivi jusqu'au lieu de commerce de son mari. Ce dernier a demandé alors au militaire de quitter les lieux. Refusant d'obtempérer, il s'en est suivi une altercation. Quelques badauds ayant suivi la scène se sont présentés sur les lieux pour comprendre ce qui se passait. Imprégnés de la situation, ils ont prêté main-forte au mari de la dame, et le militaire se sentant en difficulté a fait usage de son arme à feu pour dissuader et prendre la fuite.

Le lendemain 11 octobre 2021, dans la nuit, ce dernier a mobilisé certains de ses camarades de la garnison pour en découdre avec les populations en guise de représailles.

En réaction à ces actes de violence, la population a érigé dans la matinée du 12 octobre 2021, des barricades sur la RN n°05.

Une enquête a aussitôt été ouverte par mon parquet en vue d'élucider les faits et situer les responsabilités. Ladite enquête est confiée à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Pô qui a déjà enregistré des plaintes. Toute personne victime ou témoin des incidents intervenus peut se rendre spontanément à ladite Brigade aux fins de prendre en compte sa version.

Le procureur du Faso profite également informer l'opinion que, contrairement à certaines allégations sur les réseaux sociaux, ni lui, ni aucun autre magistrat, ni les autres acteurs de la juridiction n'étaient présents sur les lieux au moment du déroulement des incidents sus visés et qu'ils n'ont pu être personnellement touchés. Une telle précision n'enlève cependant pas aux faits leur extrême gravité.

Le procureur du Faso souhaite prompt rétablissement aux blessés et appelle la population au calme. Il rassure également les victimes que les faits sus évoqués et tout autre fait infractionnel que révèlera l'enquête seront traités conformément à la loi.

Fait à Pô le 12 Octobre 2021,

Le Procureur du Faso