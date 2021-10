Congo-Brazzaville: 70 ans de la disparition de Simon Kimbangu - Guy Loando satisfait de son séjour à Nkamba

Le ministre d'État en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, était parmi les personnalités invitées à la double cérémonie commémorative du soixante-dixième anniversaire de la disparition du prophète Simon Kimbangu et de la naissance de Simon Kimbangu Kiangani, le premier des vingt-six petits-fils du prophète noir et actuel chef spirituel et représentant légal de l'Eglise kimbanguiste. C'était le 12 octobre à Nkamba, au Kongo-central.

Satisfait de son séjour à la terre sainte de Nkamba, nouvelle Jérusalem, le patron de l'Aménagement du territoire en République démocratique du Congo a eu des mots justes pour saluer l'accueil dont la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a été bénéficiaire et la haute spiritualité qui caractérise la cité de NKamba.

"La terre sainte Nkamba est un endroit de très haute spiritualité. Pour moi, c'est un grand privilège de me retrouver ici, dans le cadre de cette mission officielle du Premier ministre, pour commémorer le double événement. En toute humilité, je dis merci à papa Simon Kimbangu qui a reçu l'ensemble de la délégation. Et il a prié personnellement pour moi. Les mots me manquent, je suis très satisfait d'être ici en cette date historique", a témoigné le ministre Guy Loando Mboyo, promettant de retourner prochainement à NKamba, "source de bénédictions".

Guy Loando a invité les Congolais et les citoyens du monde à se rendre à la cité sainte. " j'invite ceux qui ont des problèmes, ceux qui veulent un accompagnement de haute spiritualité à venir à la terre sainte. Ici , c'est la source où l'on peut puiser des bénédictions...", a-t-il avoué.

A cette grandiose cérémonie, le chef de l'État y a été représenté par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'kodia, qui a remercié la grande communauté kimbanguiste tout en la rassurant du soutien de la plus haute autorité du pays.