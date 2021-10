Congo-Brazzaville: Education - Des kits scolaires pour enfants démunis de Mfilou et Talangaï

La Fondation Privat-Frédéric-Ndeké a remis le 12 octobre à deux cents élèves démunis, dont cent de Mfilou-Ngamaba et cent de Talangaï, des kits scolaires leur permettant de renouer avec le chemin de l'école.

Composés, entre autres, de sacs, parasols et cahiers, les kits ont été séparément remis aux sièges du 7e arrondissement Mfilou-Ngamaba et 6e Talangaï. L'administrateur-maire de Mfilou, Sylvie Ngakabi, a salué le geste de la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké, le deuxième du genre, après avoir assuré le transport des candidats aux différents examens d'Etat l'année scolaire dernière. « C'est là une contribution à la marche vers le développement, prônée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Aux bénéficiaires, je vous enjoins d'en faire bon usage. Toutefois, les responsables des établissements scolaires, les parents d'élèves doivent être reconnaissants vis-à-vis des donateurs pour ce geste tant louable », a-t-elle indiqué.

Même son de cloche du côté des bénéficiaires qui ont eu des mots justes pour traduire leur émotion. « Vous êtes réellement un fils de Dieu, car ce geste est la traduction de l'amour du prochain. Nous disons merci à papa Privat Frédéric Ndeké qui est très compatissant envers des enfants démunis », a déclaré un des bénéficiaires.

Remettant les kits aux bénéficiaires, le président de cette fondation éponyme, Privat Frédéric Ndeké, a rappelé que cette action rentre dans le cadre de l'exécution du programme d'activités de 2021, notamment dans son volet éducatif. Selon lui, la fondation avait retenu, entre autres activités, le transport gratuit des candidats aux examens d'Etat et la remise des kits à deux-cents enfants issus des familles démunies de Mfilou et Talangaï.

« Ceci contribue, tant soit peu, à l'épanouissement de notre jeunesse. Cependant, le rôle de l'école dans la vie d'un enfant n'est plus à démontrer. C'est pour donner la chance à ces enfants qui, jusque-là, ne savaient comment retrouver le chemin de l'école que nous y sommes parmi vous. L'éducation est plus qu'un métier. C'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaitre ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse », a indiqué Privat Frédéric Ndeké, paraphrasant le pape Jean Paul II.

Il a, par ailleurs, invité les bénéficiaires à s'en servir à bon escient. Quant aux parents d'élèves, il a rappelé que la fondation venait de jouer sa partition, à eux de jouer la leur car l'éducation se fait en milieu scolaire et familial. L'administrateur-maire de Talangaï a, enfin, exhorté les Congolais à cultiver l'altruisme car le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme.

Prise en charge par la Fondation Privat-Frédéric-Ndeké, dans le cadre des enfants vulnérables de l'arrondissement 6 Talangaï, Mervely Guslinne Mbongo Tsimba a partagé son témoignage. « Cette fondation soutient ma scolarité, intervient sur ma santé et autres besoins humanitaires. Je suis très marquée et me sens toujours réintégrée. Les mots me manquent pour exprimer ma profonde gratitude à l'égard du président de la fondation. Pour moi, vous n'êtes pas seulement un bienfaiteur, mais plutôt un père, un père qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants. Je vous promets de terminer mes études supérieures dans un délai bien précis », a-t-elle témoigné.