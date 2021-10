Congo-Brazzaville: Affaires - 14e édition des rencontres internationales des PPP à Paris

Les rencontres internationales des PPP reviennent en format physique à la maison de l'Amérique latine de Paris.

Une délégation du Centre prospective pour le développement (Ceprod), partenaire conventionné du club PPP de Paris, et des juristes d'affaires congolais participent aux séances de formation, aux tables rondes et débats d'actualité ainsi que les représentants du Gabon, pays émergent horizon 2025, le pays à l'honneur.

La maison de l'Amérique latine, Paris septième arrondissement, abrite du 13 au 14 octobre l'événement annuel, organisé par le club des partenariats publics-privés Med-Afrique, présidé par Marc Teyssier d'Orfeuil, co-fondateur des RIPPP.

Selon les organisateurs, ces rencontres constituent, depuis quatorze ans, le rendez-vous annuel d'expertise professionnelle autour de nombreuses personnalités françaises et étrangères, qui souhaitent échanger et réfléchir aux meilleurs outils pour leurs projets d'investissement.

Dans le contexte de la mise en œuvre des plans de relance, suite à la crise sanitaire, ce rendez-vous, qui rassemble décideurs publics et opérateurs privés, permettra de faire un premier bilan sur cette relance, en évoquant les différents investissements lancés au niveau national et local, dans tous les domaines de la vie publique: rénovation énergétique; infrastructures; construction d'établissements pénitentiaires et scolaires, etc.

Accompagner les nouveaux décideurs publics qui souhaitent se recentrer sur l'efficacité du service public, en déléguant à des professionnels un travail qu'ils maîtrisent parfaitement, permet, grâce aux PPP, de garder un équilibre des rôles de chacun.

Des tables rondes et témoignages permettront d'évoquer l'actualité politique, économique et juridique des PPP dans différents pays africains et les projets d'investissement public. L'usage des PPP en Afrique permet de massifier les investissements et d'accélérer la construction d'infrastructures de transport et sociales de qualité, en un temps record.

C'est dans ce sens qu'une délégation congolaise, composée, entre autres, du Ceprod représenté par son référent-conseil Jean Eric Djendja, et des juristes, notamment Gouadi-Bouzimbou Koussiama, conseiller au Ministère du développement indisutriel et de la promotion du secteur privé, et Bourgelie Ampion, du Ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, participent à cette rencontre internationale.

En décembre 2020, le club PPP, dans le cadre de son partenariat avec le Ceprod, avait animé le « Symposium sur les partenariats publics-privés en République du Congo ».