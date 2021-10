Congo-Kinshasa: Programme de développement des 145 territoires/Primature - Sama Lukonde s'est entretenu avec les notabilités du Kwango

Après avoir procédé au lancement officiel du Programme de développement à la base des 145 territoires, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, avant de regagner Kinshasa la capitale, a accordé, le dimanche 10 octobre 2021, une série d'audiences aux différentes personnalités de la province notamment à l'Evêque de Kenge, aux députés provinciaux et aux forces vives du Kwango.

Cependant, avant d'accorder ces audiences, le Premier Ministre a présidé la réunion du Comité de sécurité provinciale en présence du gouverneur de Kwango, Jean-Marie Peti Peti. Pour l'Evêque du Diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, cette rencontre avec le Premier Ministre, était une occasion de lui exprimer sa reconnaissance et celle de la population de son diocèse.

«Je suis venu exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence Monsieur le Premier Ministre comme d'ailleurs toute la population de Kenge et du Kwango. Je l'ai fait aussi au nom du Diocèse de Kenge, au nom des fidèles du Diocèse de Kenge. Une grande joie pour nous et nous sommes reconnaissants à son Excellence Monsieur le Premier Ministre. C'est un honneur pour nous. C'est aussi une belle expression de sa proximité, un témoignage de son attention à cette province. Pour cela, je suis venu lui exprimer notre reconnaissance et aussi notre joie de l'avoir parmi nous», a dit Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba.

Les chefs traditionnels ont tenu à remercier le Premier Ministre pour le choix fait de la province du Kwango, concernant le lancement du projet de développement à la base des 145 territoires. C'était aussi pour eux, l'occasion de lui faire part des tous les maux que connaissent les différentes chefferies de cette circonscription.

«Nous sommes venus le remercier d'avoir retenu notre province comme lieu de lancement du projet de développement des 145 territoires de la République. De plus, lui présenter quelques doléances que nous avons. C'est ce que nous avons fait. Nous avons parlé de la vétusté de nos infrastructures de base dans nos milieux. Moi, je suis chef d'une chefferie, c'est l'équivalent d'un secteur administrativement. Coutumièrement, c'est une chefferie qui enveloppe 25 groupements. Mon confrère à ma gauche, c'est un chef aussi mais d'un autre territoire de la province. Et à ma droite, c'est le chef de groupement de ma chefferie. Nous avons tous un problème d'infrastructures de base : les écoles, les centres de santé, et les routes de desserte agricole.

Donc, nous sommes revenus pratiquement sur tout le chapelet des doléances qu'a annoncées son Excellence, le gouverneur de province hier à Bukanga Lonzo. Ce sont là toutes les difficultés que nous avons dans nos entités. Le Premier Ministre est réceptif. Il a bien reçu les doléances. Nous attendons maintenant la concrétisation de toute sa volonté. Je crois que si le projet qu'il est venu lancer ici se mettait en marche, nous aurons plusieurs réponses là-dedans», a confié le Grand Chef Louis Makambu Mitsungu de la chefferie Pelende-Nord, au sortir de l'audience avec le Premier Ministre.

Pour le caucus des parlementaires du Kwango, cet entretien avec le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, leur a permis de lui exprimer leur joie pour avoir effectué le déplacement pour la première fois au Kwango. Selon l'Honorable Pasi Zapamba Jean-Pierre, le Chef du Gouvernement est venu personnellement s'enquérir de la situation des Kwangolais.

«Quand vous regardez autour de moi, il s'agit du caucus des parlementaires du Kwango avec la députation provinciale. Tous ensemble, nous nous sommes retrouvés autour du Premier Ministre, qui est venu pour la première fois au Kwango. Nous avons exprimé notre joie du fait que deux semaines plutôt, nous l'avions contacté et nous l'avions invité à descendre pour venir palper du doigt les réalités de la province. Aussitôt qu'il est arrivé, nous lui avons rappelé ce qui a déjà été dit. En priorité, le message exprimé par la population kwangolaise, qui voulait de l'eau, qui voulait de l'électricité, qui voulait le désenclavement de la province à travers les routes de desserte agricole. Tout simplement, le Kwango qui veut décoller dans un processus de développement comme l'a souligné le Président de la République», a fait savoir l'Honorable Pasi Zapamba Jean-Pierre, Porte-parole de la délégation.

Et à lui d'ajouter :«Les députés, que ce soit nationaux, provinciaux et les sénateurs, ont voulu tout simplement insister sur le fait que beaucoup de projets ont été déjà lancés ici à Kenge. Je crois que c'est la 3ème ou la 4ème fois qu'on voit des autorités venues de Kinshasa lancer des projets. La population qui se pose la question : Est-ce que ça sera encore la même chose comme la fois passée ? La réponse nous l'avons donnée, étant donné que c'est le Gouvernement des warriors, nous espérons que dans les jours à venir à court terme, à moyen terme, et à long terme, le Kwango va être désenclavé, le courant de Bukanga Lonzo sera transféré dans la ville de Kenge. Il nous a rassurés déjà que les travaux de l'hôpital général de référence dans la ville vont déjà démarrer dans un bref délai. Et donc, il y a lieu de croire qu'avec les différents actes qu'il a posés à Lonzo ainsi qu'au chef-lieu du territoire de Kenge, nous pouvons humer une ère nouvelle dans la province du Kwango. Tout cela sous l'impulsion du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne veut pas rester dans le bureau, qui, plutôt, veut que la population subisse au moins les effets de la bonne gouvernance».

Arrivé à Kenge le samedi 9 octobre, le Premier Ministre Sama Lukonde a donné le go de la mise en œuvre du "Programme de développement à la base de 145 territoires" de la République Démocratique du Congo. Tour à tour, le Chef du Gouvernement a procédé au lancement des travaux de réhabilitation d'adduction d'eau motorisée de Bukanga Lonzo Mission ; au lancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes de desserte agricole correspondant au tronçon Lonzo - Baringa - Nganzi - Fangulu ; à la pose de la première pierre de construction des bureaux de l'Etat (Administrateur du territoire, Police, DGM, ANR) à Kenge 2 (secteur de Dinga). Dans la même perspective, il sera procédé dans cette même entité à la réhabilitation, de l'Hôpital de référence et de l'ISTM.

Le Chef du Gouvernement était à la tête d'une forte délégation composée notamment du Ministre des Infrastructures et Travaux Publics ; du Ministre du Plan ; du Ministre de Développement Rural ; du Ministre de l'Aménagement du Territoire ; de la Ministre de la Formation Professionnelle ; et du Ministre de la Communication et Médias.