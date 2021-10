Cameroun: Nord-Ouest, Sud-Ouest - Les chemins de la paix

La dernière tournée du Premier ministre, chef du gouvernement, dans ces deux régions à une fois encore marqué la volonté du président de la République de parvenir à un retour définitif de la stabilité.

L'actualité de ces dernières semaines dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest aura suscité quelques interrogations, voire des inquiétudes au sein d'une opinion dont la grande majorité aspire de plus en plus à voir ces deux régions reprendre le chemin d'une existence normale. Il s'agit en effet du « changement de paradigme », pour emprunter au langage militaire, observé au niveau des bandes armées qui, du fait d'appuis reçus de l'extérieur, se sont ainsi renforcées en matériels de guerre, en même temps qu'elles ont revu leurs stratégies.

Les conséquences de cette nouvelle donne ont été perceptibles sur le terrain avec une quinzaine d'éléments des forces de défense et de sécurité tombés dans des embuscades tendues par ces bandes armées le 12 septembre dernier. Lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, ouvrait les concertations avec les forces vives de la région du Sud-Ouest à Buea le 22 septembre 2021, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, pour sa part, prenait le chemin de Bamenda. Pour une réorganisation de la stratégie des forces de défense à mettre sur pied, au regard de la nouvelle configuration donnée à cette crise par les éléments sécessionnistes.

Il n'est pas inutile de rappeler que la descente du Premier ministre, chef du gouvernement sur le terrain, intervenait dans le sillage de la commémoration de l'an II de la tenue du Grand dialogue national qui a eu lieu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. A l'initiative du président de la République, Paul Biya. Pendant ce séjour, et comme ce fut le cas deux ans plus tôt, il a encore été question de dialogue entre Joseph Dion Ngute, qui avait conduit les travaux de 2019, et les forces vives des deux régions. A Buea comme à Bamenda quelques jours plus tard, c'est un message de paix qui a été transmis aux populations par l'émissaire du président de la République.

Occasion également de rappeler la ferme volonté du chef de l'Etat de traduire en actes, les recommandations issues de la réunion de Yaoundé en septembre et octobre 2019. Le statut spécial prévu pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest commence à prendre corps avec la mise sur pied des différentes structures et la désignation des acteurs devant les animer. Comme dans les huit autres régions du pays, les populations ici attendent de voir à l'œuvre les conseils régionaux qui doivent désormais être les véritables vecteurs du développement à la base.

A travers cette démarche, le gouvernement de la République vient une fois encore de marquer sa volonté de régler la crise dans les deux régions, en prenant en compte les aspirations et les attentes des populations. Comme il n'a jamais eu de cesse de le faire depuis bientôt cinq ans, le gouvernement, sur instructions du président de la République, continue de répondre aux préoccupations des populations. Allant parfois au-delà des attentes des concernées, comme ce fut le cas à la suite des revendications des syndicats d'enseignants et d'avocats à l'origine de cette crise.

Certains secteurs reprennent leurs activités sur le terrain, à l'instar des écoles qui accueillent à nouveau les élèves, malgré les menaces ; du côté économique, si la reprise est encore timide, ce n'est plus le black-out total observé jusqu'ici il y a encore deux années. A l'instar des autres villes hôtes, Limbe, le chef-lieu du département du Fako continue sa préparation dans la perspective de la Can TotalEnergies qui commence le 9 janvier 2022. Si les exactions contre les populations civiles n'ont pas totalement cessé, l'on note de plus en plus une réelle volonté, pour les populations, de revenir à une vie normale.