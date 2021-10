Afrique: Le point après la 4e journée des éliminatoires africaines - Qatar 2022™

Il ne reste plus que deux journées à disputer dans la phase de groupes des Éliminatoires Africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Le Sénégal et le Maroc ont garanti leur place pour le troisième et dernier tour qui déterminera les cinq représentants africains du tournoi mondial de l'année prochaine prévu au Qatar.

Voici un aperçu du classement dans les dix groupes après la conclusion de la quatrième journée de la phase de groupes qui avait lieu cette semaine.

N.B : {Q} Qualifié - {E} Éliminé

Groupe A

L'Algérie et le Burkina Faso se partagent la première place et s'affronteront jusqu'à la dernière minute. C'est une course qui devrait se décider lors de la dernière journée lorsque l'Algérie accueillera le Burkina Faso dans un match décisif, tandis que le Niger et Djibouti sont déjà éliminés de la course.

Classement

1. Algérie - 10 points (+17)

2. Burkina Faso - 10 points (+8)

3. Niger - 3 points (-9) {E}

4. Djibouti - 0 points (-16) {E}

Matches à venir

Djibouti - Algérie

Burkina Faso - Niger

Algérie - Burkina Faso

Niger - Djibouti

Groupe B

La Tunisie bien logée à la première place n'a toujours pas encaissé de but dans la campagne. Les Aigles de Carthage pourraient se qualifier pour le tour final en cas de victoire en Guinée équatoriale lors de la prochaine journée. La Mauritanie est hors course avec un seul point au compteur.

Classement

1. Tunisie - 10 points (+8)

2. Guinée-Equatoriale - 7 points (0)

3. Zambie - 4 points (-3)

4. Mauritanie - 1 point (-5) {E}

Matches à venir

Guinée-Equatoriale - Tunisie

Zambie - Mauritanie

Tunisie - Zambie

Mauritanie - Guinée-Equatoriale

Groupe C

Mathématiquement, la course est toujours ouverte pour toutes les parties, avec le Nigeria en tête du peloton avec 9 points, deux de plus que le Cap-Vert et cinq devant la République centrafricaine. Le Libéria est à la traîne avec trois points. Les Super Eagles n'ont besoin que de quatre points de leurs matchs restants pour passer.

Classement

1. Nigeria - 9 points (+4)

2. Cap-Vert - 7 points (+1)

3. République Centrafricaine - 4 points (-2)

4. Liberia - 3 points (-3)

Matches à venir

Cap Vert - République Centrafricaine

Libéria - Nigéria

Nigéria - Cap Vert

République centrafricaine - Libéria

Groupe D

Une course à deux entre les géants de la Côte d'Ivoire et du Cameroun devrait se poursuivre jusqu'à leur affrontement de la dernière journée. La Côte d'Ivoire est en tête du peloton avec 10 points, un de plus que le Cameroun, le Malawi (3 points) et le Mozambique (1 point) sont déjà éliminés.

Classement

1. Côte d'Ivoire - 10 points (+5)

2. Cameroun - 9 points (+4)

3. Malawi - 3 points (-5) {E}

4. Mozambique - 1 point (-4) {E}

Matches à venir

Malawi - Cameroun

Côte d'Ivoire - Mozambique

Cameroun - Côte d'Ivoire

Mozambique - Malawi

Groupe E

Ce sera une autre course à deux entre le Mali et l'Ouganda, les Aigles comptant 10 points, deux de plus que les Cranes. Les deux équipes n'ont pas encore concédé de but lors des qualifications. Le Kenya et le Rwanda sont déjà éliminés.

Classement

1. Mali - 10 points (+7)

2. Ouganda - 8 points (+2)

3. Kenya - 2 points (-6) {E}

4. Rwanda - 1 point (-3) {E}

Matches à venir

Ouganda - Kenya

Rwanda - Mali

Mali - Ouganda

Kenya - Rwanda

Groupe F

L'Egypte s'est rapprochée des barrages. Les Pharaons ont dix points, quatre d'avance sur la Libye, deuxième. Le Gabon occupe la troisième position. L'Angola est déjà éliminé.

Classement

1. Egypte - 10 points (+5)

2. Libye - 6 points (-2)

3. Gabon - 4 points (-1)

4. Angola - 3 points (-2) {E}

Matches à venir

Angola - Egypte

Gabon - Libye

Libye - Angola

Egypte - Gabon

Groupe G

La course serrée se poursuit entre l'Afrique du Sud et le Ghana. L'Afrique du Sud mène le groupe avec dix points, un de plus que le Ghana, la dernière rencontre entre eux étant susceptible d'être décisive.

Classement

1. Afrique du Sud - 10 points (+4)

2. Ghana - 9 points (+3)

3. Ethiopie - 3 points (-3) {E}

4. Zimbabwe - 1 point (-4) {E}

Matches à venir

Afrique du Sud - Zimbabwe

Ethiopie - Ghana

Ghana - Afrique du sud

Zimbabwe - Ethiopie

Groupe H

Le combat est terminé dans ce groupe puisque le Sénégal a remporté ses quatre matches disputés pour sécuriser le seul billet pour le troisième et dernier tour. Les matchs restants permettront de préparer les prochaines échéances.

Classement

1. Sénégal - 12 points (+9) {Q}

2. Togo - 4 points (-2) {E}

3. Namibie - 4 points (-4) {E}

4. Congo - 2 points (-3) {E}

Matches à venir

Togo - Sénégal

Congo - Namibie

Namibie - Togo

Sénégal - Congo

Groupe I

Le Maroc a garanti sa place pour le tour final, remportant tous ses matches alors qu'il reste encore deux journées.

Classement

1. Maroc - 12 points (+13) {Q}

2. Guinée-Bissau - 4 points (-6) {E}

3. Namibie - 3 points (-3) {E}

4. Soudan - 2 points (-4) {E}

Remaining matches

Soudan - Morocco

Guinée - Guinée-Bissau

Maroc - Guinée

Guinée-Bissau - Soudan

Groupe J

La course est toujours ouverte pour les quatre équipes. La Tanzanie et le Bénin se partagent la première place avec sept points chacun, deux de plus que la RD Congo tandis que Madagascar en compte trois.

Classement

1. Tanzanie - 7 points (+1)

2. Bénin - 7 points (+1)

3. RD Congo - 5 points (+1)

4. Madagascar - 3 points (-3)

Matches à venir

Béenin - Madagascar

Tanzanie - RD Congo

Madagascar - Tanzanie

DR Congo - Bénin