Cote d'Ivoire: Développement des Pme/Programme d'incubation express - Les start-up lauréates ont reçu leurs prix

Cinq des dix start-up de la première cohorte de « Demo Day » à travers le Programme d'incubation express soutenu par l'Agence de coopération allemande (Giz), ont reçu leurs chèques et leurs diplômes de participation dans les locaux du Vitib à Grand-Bassam, le mardi 12 octobre 2021.

Organisé par l'Agence Côte d'Ivoire Pme en partenariat avec la Giz, l'évènement a été présidé par le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé. Ce sont dix start-up issues des secteurs de la logistique, de la mobilité, du transport et des énergies renouvelables qui ont présenté leurs projets devant un jury afin de bénéficier d'un financement après trois mois de formation et de coaching.

« C'est une joie de voir des start-up ivoiriennes qui répondent à un certain nombre de critères de développement pour apporter de l'innovation dans plusieurs domaines. Ce n'est pas la compétition mais la plus-value qu'apporteront les entreprises à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique mais aussi au monde entier. C'est aussi une façon de les mettre en lumière », s'est réjoui le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé.

Il a exhorté les jeunes à faire confiance aux structures de l'Etat qui sont en place pour accompagner les différents projets, tout ayant la volonté d'aller plus loin. Avant d'inviter les entreprises qui ont décidé d'encadrer les Pme à déclarer ce qu'ils font afin que l'Agence Côte d'Ivoire Pme puissent les soutenir à travers la formalisation et structuration.

Quant à Yan Soelten, représentant de la Giz, il a relevé l'importance de ce projet. « Le projet s'inscrit dans la logique de vouloir créer de l'emploi à travers l'accompagnement du secteur des Pme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui cette activité a démontré que ce secteur est très dynamique », s'est-il exprimé.

Lauréat de ce projet d'incubation, Lorenzo Boncompagni, Pdg de la start-up Capture Solution, a remporté la somme de 3 000 000 de FCfa avec son produit « TIKE » qui est une solution axée sur la billetterie et l'access management utilisable dans les évènements et le transport. Le deuxième prix d'un chèque de 2 000 000 de FCfa est revenu à la start-up Edindia Industry et le troisième prix d'un million de FCfa est revenu à l'entreprise Lifiled.

Précisons qu'en plus de ces récompenses, l'Agence Côte d'Ivoire Pme entend poursuivre l'accompagnement de ces start-up afin qu'elles soient de grandes entreprises et pourvoyeurs d'emplois.

Ce projet d'incubation express s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la productivité des Tpe/Pme.