Cote d'Ivoire: Vernissage - Les Accroches de Gnéa pour célébrer 15 ans de carrière

Gbédé N'Guessan Émile Auguste affiche 15 années professionnelles de pratique picturale. A force de travail et d'abnégation, il a réussi à imposer sa signature, "Gnéa", dans le monde de l'art contemporain ivoirien. Aujourd'hui, à la croisée des chemins, l'artiste veut marquer une pause, à l'occasion de la célébration de ses 15 ans d'expérience picturale, pour évaluer sa carrière, en vue d'approfondir ou de réinventer ses créations selon ses nouvelles explorations.

Ainsi, du 15 octobre au 15 novembre, les œuvres de Gnéa seront sur les cimaises, à travers une exposition dont le vernissage aura lieu le 15 octobre, au KF à Bietry, à partir de 20h.

Intitulée "Les accroches de Gnéa"', cette exposition donnera l'occasion à l'artiste de jeter un regard rétrospectif sur son art et d'échanger avec le public autour de ses expériences professionnelles (expositions collectives et individuelles, des Works shop et des rencontres artistiques).

Pour Rodéric Dedegnonhou, critique d'art contemporain et commissaire d'exposition, cette exposition est une exploration, un voyage splendide pour découvrir, dans les moindres détails, les créations contemporaines du plasticien. « Prenant le monde comme source d'inspiration, cet artiste laisse visiter, à travers ses toiles, un univers crypté d'un état d'inquiétude angoissée, le sentiment que les choses ne sont pas comme il faut. Il exprime à la fois une menace latente et une réalité désastreuse, une sensation d'inachevé et d'irrésolu qui évoque une vision douloureuse », a-t-il décrit le travail de Gnéa. Qui lui-même inscrit son art dans le symbolisme issu de la pratique de l'art ancien.

« Je pourrais décrire mon travail comme un point d'interrogation pour le monde et un semblant de solutions à la question que pose l'œuvre de Gauguin : Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous? Je cherche à puiser dans l'art ancien du monde, au-delà de l'expression des formes plastiques et de l'esthétisme. L'ensemble de ces éléments constitue une approche métaphysique. Je retourne à mon passé pour me permettre de mieux comprendre le présent et me projeter dans le futur », a-t-il expliqué.

Durant un mois, l'artiste invite les amateurs d'art et les populations à venir découvrir ses œuvres à travers cette exposition dont 30% de la vente des œuvres seront offerts aux personnes en situation difficile