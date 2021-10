Gabon: Le bois désormais tracé de la source à la dernière transformation

Afin d'établir une cartographie qui, en somme, permettra d'avoir un meilleur contrôle sur les activités forestières et d'identifier toutes les exploitations illégales, le Gabon vient de se doter d'un système de traçabilité et de contrôle d'activité forestière.

On pourra donc désormais tracer le bois depuis la source jusqu'à sa dernière transformation. Et ce, grâce à un partenariat entre le Gabon et des ONGs américaine.

C'est donc près de 87 agents, formés au dispositif de traçabilité, repartis dans pas moins de 20 sociétés engagées dans cette première phase de test et plus de 95 agents initiés aux outils du système qui veilleront à la traçabilité des activités forestières qui seront mobilisés pour cette première phase.

Ces derniers, dans le but d'acquérir toutes les compétences nécessaires afin de devenir autonomes, seront assistés par l'ONG américaine Environnement Investigation Agency (EIA) et la fondation Code4Nature.

Il faut dire que ce système utilise les dernières technologies dans le domaine, avec un système marquage d'arbre, d'étiquetage avec des codes-barres s'appliquant à l'inventaire d'exploitation à l'abatage et un carnet de chantier répertorient toutes les manipulations du bois (transport, transformation, colisage... ). Le tout pourra être suivi et vérifié sur des smartphones, rendant ainsi le suivi plus aisé.