Congo-Brazzaville: Gaston Lebiki - " Richard Eyeni reste une icône de la politique congolaise"

interview

Conseiller départemental de la Cuvette-Ouest, Gaston Lebiki a répondu aux questions des Dépêches de Brazzaville sur l'après Richard Eyeni, ancien président du Conseil départemental de la Cuvette-Ouest décédé récemment.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Je suis agent de banque à la retraite, marié et père de cinq enfants. Auteur-écrivain, j'ai été candidat aux élections couplées de juillet 2017 à l'issue desquelles j'ai été élu conseiller départemental de la Cuvette-Ouest, dans la circonscription unique de Kellé. Membre du bureau exécutif national du Parti pour la concorde et l'action politique, je suis le Secrétaire national à la formation et à la vie des fédérations.

La Cuvette-Ouest venait de perdre le président de son Conseil départemental, Richard Eyeni. Que représentait- il pour vous ?

Richard Eyeni reste une icône, un vétéran de la politique congolaise en général et de la Cuvette-Ouest en particulier. L'homme a gravi tous les échelons de la vie politique du Parti congolais du travail dont il est l'un des membres fondateurs. Il est parmi ceux qui sont restés fidèles à ce parti et au chef de l'Etat dans notre département malgré les conditions imposées par le temps et l'environnement politique. Je me suis retrouvé face à ce grand homme à l'issue de l'élection de 2017, lors de la session inaugurale du Conseil départemental de la Cuvette-Ouest.

Qui peut succéder à cette icône tel que vous le dites à la tête de ce Conseil départemental ?

Le président du Conseil départemental de la Cuvette-Ouest ne doit pas seulement être un politique ou d'obédience du seul parti qui doit attendre les crédits alloués par la tutelle. Il doit se servir de la loi pour se lancer dans la recherche des ressources pour développer ou réaliser le plan d'aménagement de la collectivité locale. Il doit être capable de créer ou de savoir se servir des ressources locales afin proposer ce plan de développement.

Pourquoi Richard Eyeni était-il toujours aux côtés du président de la République ?

Richard Eyeni fut l'ami d'école du président Denis Sassou N'Guesso. Conscient de ce rapprochement et respectueux de l'institution présidence de la République, il parlait sobrement de cette amitié, encore moins en public, et refusait de s'en vanter comme certains en font un titre, un mérite ou un projet de société.

Pouvons-nous connaître votre motivation politique, surtout au niveau de la Cuvette-Ouest ?

C'est pour l'avenir de ce département. Les filles et fils de la Cuvette-Ouest doivent traduire en acte concret le projet de société pour lequel ils ont élu le président Denis Sassou N'Guesso en mars dernier. Et pour réussir ce pari, tout le monde doit s'arrêter pour s'asseoir, discuter et parler de l'avenir de ce département.

Un mot à l'endroit de vos collègues conseillers départementaux ?

J'invite les collègues conseillers au ressaisissement pour le choix du nouveau président du Conseil départemental. Le prochain rendez-vous à Ewo est une occasion qui s'offre à nous pour placer l'intérêt supérieur du département au dessus de nos égos. J'appelle tout le monde à remplir son droit de vote dans l'objectivité, l'unité et le consensus pour le développement que nous avons toujours prôné depuis le début de notre mandat.