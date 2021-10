Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Les décideurs s'approprient les résultats du programme GMES-Africa

Un atelier national de sensibilisation des décideurs et parties prenantes de la République du Congo s'est tenu le 12 octobre, à Brazzaville, réunissant les experts des différents ministères et structures techniques impliqués dans la gestion de l'environnement. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous l'égide du directeur de cabinet du ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Albert Massouémé.

Organisé par la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos), l'atelier avait pour but d'amener les décideurs et parties prenantes à prendre conscience de l'intérêt et de la pertinence des services et produits développés par le consortium Cicos, mettant en exergue les applications pratiques de l'observation de la terre sur le terrain, pour leur permettre de prendre des bonnes décisions dans la mise en œuvre des politiques de gestion de l'eau et des ressources naturelles. La tenue de cet atelier national s'inscrit dans le cadre du résultat 4 du projet portant sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des décideurs et des parties prenantes.

L'initiative vise à accompagner les pays africains dans la planification de leurs politiques environnementales pour une meilleure prise de décision, dans le contexte du changement climatique. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance globale de l'environnement pour la sécurité (GMES-Africa) qui est la suite d'autres initiatives panafricaines, notamment les programmes Puma, AMESD et plus récemment Mesa, les objectifs spécifiques ont été atteints à 70%, parmi lesquels l'amélioration de l'accès aux données, l'élaboration des produits et services opérationnels, le renforcement des capacités d'écoute pour atteindre une masse critique dans le domaine de l'observation de la terre, l'utilisation des données satellitaires et autres, suivi des ressources en eau, avec un accent particulier sur l'évolution des hauteurs d'eau pour la navigation fluviale ; suivi du bilan hydrologique des sous bassins des principaux hydro-systèmes de la région Afrique centrale ; suivi des zones inondées sous forêts de la Cuvette centrale (... ). « Il s'agit avant tout, et en priorité, de consolider les acquis de ces programmes antérieurs », a souligné, dans son mot de clôture, le coordonnateur du projet, directeur des ressources en eau de la Cicos, Georges Gulemvuga.

L'initiative du programme GMES & Africa s'inscrit dans le cadre de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne ainsi que des stratégies et politiques spatiales en Afrique, alignées sur l'aspiration 7 de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. C'est une approche pragmatique en vue de doter le continent africain d'un système d'information puissant, s'appuyant sur les données d'observation de la terre. Lancé depuis octobre 2018, le programme GMES & Africa arrive à terme et sera clôturé au mois de décembre prochain.