Algérie: Prise en charge de 800 enfants victimes d'exploitation économique

Mascara — L'Instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance a pris en charge 800 enfants victimes d'exploitation économique dont des alertes ont été émises à leur sujet entre 2018 et 2021, a indiqué mercredi à Mascara sa présidente Meriem Cherfi.

Lors d'une journée d'information sur "l'exploitation économique des enfants", organisée par le direction de l'emploi de la wilaya avec l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, Mme Cherfi a indiqué que l'Instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance a pris en charge, en collaboration avec des instances concernées, 800 enfants victimes d'exploitation économique (travail des enfants), après que la cellule de réception des notifications auprès de l'instance ait reçu des alertes à leur sujet sur le numéro vert (1111).

"L'Etat algérien, avec ses différentes institutions, notamment à travers l'instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, veille à empêcher toutes les formes de violence contre l'enfance, dont son exploitation économique, partant de ses principes et sa religion, ainsi que ses engagements dans les accords internationaux signés dans ce domaine", a-t-elle souligné, affirmant que l'Algérie, qui classifie l'exploitation économique des enfants parmi les plus grands dangers les menaçant, applique tous les engagements internationaux et contribue, périodiquement, à l'élaboration de rapports sur la lutte contre le travail des enfants.

Dans ce cadre, elle a fait savoir que 7.200 cas d'atteinte aux droits des enfants ont été pris en charge, concernant la maltraitance, la négligence et l'agression sur des enfants, soulignant que quelques cas ont été confiés aux juges des mineurs au niveau de la justice pour y statuer.

De son côté, le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a souligné, lors de cette rencontre, que la wilaya connaît un saut qualitatif dans la prise en charge de l'enfance et l'amélioration de leurs conditions, notamment sur le plan de la garantie du droit à la scolarisation dans d'excellentes conditions, à travers la réalisation et l'équipement d'un nombre important d'établissements scolaires, citant sept groupes scolaires, un CEM, deux lycées et 59 classes d'extension, ainsi que 15 cantines scolaires, réceptionnés à la nouvelle rentrée de l'année scolaire 2021-2022.

Abdelmadjid Kerbouche, du département de sociologie de l'université "Mustapha Stambouli", a présenté une communication abordant les causes et les facteurs d'exploitation économique des enfants et ses répercussions sur la société, alors que l'inspection du travail de la wilaya a fait une lecture juridique sur le travail des enfants.

Le programme de la visite de la commissaire nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi dans la wilaya de Mascara comporte l'inspection de la maison de l'enfance assistée à Tighennif, du centre psycho-pédagogique des handicapés mentaux et de l'établissement d'accueil de la petite enfance de la ville de Sig.

Mme Cherfi a également assisté à la cérémonie de la rentrée de la formation de la session d'octobre au niveau de l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle dans les métiers de l'agriculture de la ville de Tighennif.