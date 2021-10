Madagascar: Nouveaux horizons - La marche en avant de la robotique

La robotique prend de plus en plus d'importance. Un premier salon lui sera consacré.

Un rendez-vous à ne pas manquer. La première édition du « Salon de la robotique et des technologies innovatrices » se tiendra les 23 et 24 octobre prochains au Le Pavé Antaninarenina. Une édition pionnière, et une grande première à Madagascar pour une rencontre de haute technologie qui traitera de la robotique, et de l'innovation. « La robotique est une matière, une discipline qui semble lointaine et intrigante pour beaucoup de Malgaches », confie Henintsoa Ranaivojaona, co-présidente de Robot Events, organisateur de cet évènement.

Le projet d'organiser un salon sur la robotique est né de la passion de quelques étudiants qui se sont regroupés dans divers clubs tels que le Girls Robotika ou encore Electronics is life (EIL). « Notre objectif en organisant ce salon est avant tout de partager notre passion à tous les jeunes », explique Henintsoa Ranaivojaona. « Nous voulons stimuler l'intérêt et la créativité des jeunes pour ce domaine qui reste encore à explorer », continue-t-elle. Le thème central du salon est révélateur:

« Les jeunes malagasy au service du développement ». Les jeunes se révèlent d'ailleurs être doués pour cette technologie. Les participations de Madagascar dans plusieurs évènements internationaux sur la robotique se sont conclues par des résultats plus que satisfaisants. Des projets sur divers thèmes seront, par ailleurs, exposés durant le salon. Des robots agricoles, des jeux informatiques typiquement malgaches comme le katro, des désinfectants automatiques... et autant de projets tout aussi utiles dans la vie quotidienne et par extension au développement. Une série de conférences sera également au programme du salon. « Ce sont surtout des séances de partage sur des domaines tels la cybersécurité ou encore la conception de drone », fait savoir encore Henintsoa Ranaivojaona.

Concours public

Le salon réserve une multitude d'activités qui fera de ces deux journées un salon bien rempli. Au menu figurent encore diverses animations comme le Quizz Geek Girls, les Questions pour un Champion, les jeux vidéo et pour finir le « Mada Robot Contest » qui attirera sans aucun doute beaucoup de monde. C'est un concours de robotique ouvert au grand public. Les participants pourront concourir en envoyant la vidéo montrant leur robot aux organisateurs. Un jury sera mis en place durant le salon pour évaluer chaque projet.

« Dès que nous avons pris connaissance de la tenue de ce salon, nous avons été conquis par la passion des organisateurs », révèle Rado Ramaroson, responsable des partenariats chez Telma. Les nouvelles technologies telles que la robotique ou encore la télécommunication sont aujourd' hui devenues indispensables à la vie quotidienne. « Nous encourageons les initiatives qui font la promotion de la nouvelle technologie surtout auprès des jeunes », conclut-il.

Et ils vont aller loin dans la conquête d'un monde imaginaire.