Burkina Faso: Projet dorsale nord - Une actualisation des personnes affectées en cours

L'actualisation des inventaires des biens et du recensement des personnes affectées par le projet WAPP/dorsale nord au Burkina Faso a été lancée, le mercredi 13 octobre 2021, à Ouagadougou.

Les travaux de construction des infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'interconnexion 330 kV du West African Power Pool-North Core Project dit projet WAPP/dorsale nord, au Burkina Faso sont en passe de démarrer. Mais auparavant, l'unité de gestion du projet souhaite s'assurer que toutes les personnes qui se trouvent dans la zone d'emprise du projet seront indemnisées. Aussi une délégation venue d'Abuja au Nigéria, conduite par la spécialiste en sauvegarde sociale, Marie Chantal Ekra/ Niambé, en collaboration avec le comité national du collaboration avec le comité national de suivi du projet dorsale nord a lancé l'actualisation des inventaires des biens et des personnes affectés par ce projet au Burkina, le 13 octobre 2021, à Ouagadougou.

Les travaux d'actualisation vont être conduits par le groupement BERD/SEREING. Selon, Mme Ekra, ce groupement a été recruté suite à un appel à candidature transparent. Au cours de la rencontre de Ouagadougou, les experts du groupement BERD/ SERING ont présenté leur méthodologie et le calendrier de leur mission. « Les premières études ont été réalisées en 2015, 6 ans après nous sommes à la phase de réalisation du projet. Nous avons jugé nécessaire d'actualiser les inventaires des biens et le recensement des personnes affectées le long du couloir de la ligne de transport, pour nous permettre de disposer de données fiables qui reflète les données du terrain », a expliqué Mme Ekra.

C'est sur la base des données actualisées que le projet WAPP/ dorsale nord va procéder aux indemnisations de toutes les personnes qui disposent de biens, quel que soit le type de propriété, a poursuivi la spécialiste en sauvegarde sociale. « Ce processus va nous permettre de faire une indemnisation juste et rapide des personnes affectées et de respecter les dispositions des partenaires techniques et financiers mais aussi les procédures nationales », a-t-elle ajouté.

Améliorer l'accès à l'électricité

Le point focal du projet dorsale nord à la SONABEL, Daniel Sermé a annoncé que les localités concernées sont Fada N'Gourma, Koupéla et d'autres villes comme Zorgho, Mogtédo, qui seront traversées jusqu'à Ouagadougou. Le projet WAPP/ dorsale nord est un projet sous régional d'interconnexion électrique mis sur pied grâce à la collaboration des gouvernements du Nigéria, du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso.

Il est piloté par le Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA), dans le cadre de ses objectifs de développement d'un système régional de fourniture d'électricité durable visant à promouvoir la croissance économique de la sous-région CEDEAO. Le projet consiste en la construction d'une ligne de transport de 330 kV d'environ 875 km qui part du Nigeria au Burkina Faso en passant par le Niger et le Bénin. Dans le cadre des mesures d'atténuation sociale, il prévoit également l'électrification de 294 communautés rurales dans une bande de 5 km de part et d'autre de l'axe de la ligne et la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux du projet.

« A partir du Nigeria, le projet WAPP/dorsale nord prévoit une section de 62km. La ligne haute tension va ensuite traverser le Niger sur environ 420km. Elle rentrera au Burkina Faso sur 71km, et redescendra, à partir de Zaboré au Benin, où il sera réalisé une section de 12km», a indiqué le point focal de la SONABEL. Au cours de la rencontre, L'unité de gestion du projet dorsale nord a présenté la stratégie d'indemnisation des personnes affectées par ce projet.