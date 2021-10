Cote d'Ivoire: Covid-19 - « Je crois que je suis un miraculé », témoigne Me Michel Brizoua Bi

Invité à la conférence de presse «Tout Savoir Sur » consacrée à la Vaccination contre la Covid-19, Me Michel Brizoua Bi, avocat au Barreau d'Abidjan qui a contracté cette maladie, raconte son expérience et insiste sur le strict respect des mesures barrières et la vaccination.

« Je crois que je suis un miraculé ». Des mots qui en disent long sur les moments difficiles traversés par Me Michel Brizoua Bi qui a été malade de la Covid-19. L'avocat au Barreau d'Abidjan ne sait pas comment et où il a pu bien contracter ce virus « qui n'a pas de visage ».

Avec l'évolution de son état de santé, l'avocat a été hospitalisé au Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit) du Centre hospitalier et universitaire (Chu) de Treichville. Dans ce service, assure-t-il, les patients bénéficient d'une excellente prise en charge. Il a saisi l'occasion pour dire sa gratitude aux autorités sanitaires et au personnel soignant du Smit pour la qualité des soins offerts aux malades.

Totalement guéri, Me Michel Brizoua Bi exhorte les populations au respect strict des mesures barrières. « Il faut diffuser le plus largement possible la bonne information dans les espaces où il y a une forte incrédulité sur l'existence de la maladie, sa létalité et sur les mesures barrières », a-t-il souligné.

En ce qui concerne la vaccination, il a insisté sur la nécessité de l'étendre au plus grand nombre. « Il est important de protéger tous ceux qui n'ont pas eu à faire face à cette maladie. C'est une maladie terrible et mortelle », a-t-il lancé.

«Tout Savoir Sur » est une tribune initiée par le Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg). C'est un rendez-vous hebdomadaire pour donner la bonne information, répondre aux questions sur un sujet d'actualité, faire connaître un service de l'administration publique, etc.

Cette plateforme d'expression s'inscrit dans le cadre du programme « Côte d'Ivoire solidaire » qui place le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.