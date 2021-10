Cote d'Ivoire: Cocan 2023 - Arbitrage gagnant pour Patrick Achi avec la nouvelle équipe d'amichia connue dans les heures qui suivent

La nouvelle équipe de François Amichia pour l'organisation de la Can 2023 en Côte d'Ivoire, sera reçue jeudi 14 octobre 2021 par le Premier ministre Patrick Achi.

Succès pour l'arbitrage entamé depuis le mardi 12 octobre 2021 par le Premier ministre Patrick Achi suite au désaccord entre le ministre Danho Paulin et le Président du Cocan, Amichia François, après la diffusion d'un arrêté portant nomination des membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, en Côte d'Ivoire. Cet arbitrage gagnant sera matérialisé par l'audience que le Premier ministre doit accorder à la nouvelle équipe mise en place par un nouvel arrêté du ministre Danho Paulin.

[ Démission ou départ du Cocan des membres de l'ex Fif ]

En effet suite à l'arbitrage du chef du gouvernement, chaque partie a accepté de faire des concessions, permettant de sortir de l'impasse en vue d'aller à l'essentiel. C'est ainsi que Sory Diabaté a démissionné du Cocan pour se consacrer à sa campagne, et éviter que le comité soit pris en otage par des mains obscures voulant régler des comptes. D'autres membres du Cocan issus du comité exécutif sortant de la Fif, ne feront plus partie de la nouvelle équipe. Ces membres étaient particulièrement dans le collimateur de Danho Paulin, qui estimaient qu'ils s'étaient sur une liste de candidats , et qu'ils devaient se consacrer à leur candidature.

[ Danho et Amichia gagnent et perdent à la fois chacun ]

En revanche , le ministre des sports n'a pas obtenu gain de cause pour plusieurs autres propositions qu'il a faites. L'on apprend par exemple que Jacques Anouma a été récusé pour conflit d'intérêts avec sa position de conseiller de Président de la Caf. Mme Gabala a été également récusée pour lui permettre de se concentrer sur la normalisation et terminer sa mission à temps, avec l'élection d'un nouveau président de la Fif au plus tard le 20 décembre 2021, selon son propre engagement . Ce président élu , prendra la place réservée à la Fif au sein du Cocan.

L'action du Premier ministre Patrick Achi , a donc porté les fruits. On en saura un peu plus dans les heures qui suivent, avec la publication de la nouvelle liste complète.