Madagascar: Biodiversité et santé - Conférence internationale à Mahajanga

La biodiversité unique de Madagascar apporte de grands services à la santé, mais se retrouve de plus en plus menacée.

La ville de Mahajanga abritera prochainement la Conférence internationale sur la biodiversité et santé. Du 19 au 21 novembre 2021, cette conférence internationale réunira des experts scientifiques nationaux et internationaux ainsi que divers acteurs engagés dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Placé sous le thème « Agissons ensemble pour la biodiversité et notre santé », cet événement réunira sur un même plateau des experts scientifiques, dont les fruits des recherches permettront de franchir une étape de plus, dans le domaine de la biodiversité et la santé.

En préalable à cet événement, diverses activités sont prévues de se tenir, notamment à Antananarivo où le Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza accueillera, le 12 novembre, la première série d'activités de sensibilisation. L'autre activité prévue de se tenir le 21 novembre, consistera en une opération de sensibilisation des populations et autorités locales à Ankarafantsika. Un choix qui n'est pas fortuit dans la mesure où le Parc National d'Ankarafantsika, site choisi pour abriter cet événement, a été dernièrement le théâtre d'un vaste incendie de forêt qui a duré plusieurs jours, et a nécessité la contribution de nombreuses forces issues de tous horizons pour en venir à bout.