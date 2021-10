Madagascar: Ifm - Le patrimoine de Madagascar en musique

Le groupe Berthon Valiha sera de la partie lors de ce concert.

Le concert de restitution du projet « Collecte et et archivage du programme musical de Madagascar » se tiendra samedi à partir de 15 h à l'Ifm Analakely. Ce concert restitue une partie du travail effectué entre avril et août 2021, dans les régions de Toamasina (Berthon Valiha et Zily), Antananarivo (Daniel Ramaroson et Rageorges) Antsirabe (Amponga vato), Betafo, Fandriana : Tananomby et Ambalanarivo (Zafindraony), Fianarantsoa (Zara, Raprosy, Ratsimba) et Toliara (Jean Piso, Remanindry, Masy).

Madagascar est le pays de la diversité culturelle et musicale, une situation assez rare grâce à ses dix-huit ethnies et leurs dialectes, coutumes et traditions. Il est plus que temps de re-mettre en valeur ces héritages culturels pour les transmettre aux générations futures. Imaginé par Rajery, porté par l'association 'Takalo tsara' et soutenu par l'Institut français de Paris et l'Institut français de Madagascar, le projet ambitionne de sauvegarder et de promouvoir ces richesses et cette diversité au niveau national et international.