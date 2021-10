Cote d'Ivoire: Pollutec Lyon 2021 - Laurent Tchagba veut attirer des investisseurs pour la mise en œuvre d'infrastructures d'accès à l'eau potable

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Bogui Tchagba prend part à Pollutec, le salon dédié à l'environnement et à l'énergie. Ce salon mondial des professionnels de l'eau et de l'environnement se tient à Lyon, en France du 12 au 15 octobre 2021.

Le lundi 12 octobre 2021, au forum Afrique, le Ministre Ivoirien de l'hydraulique Laurent Bogui Tchagba a présenté le thème : « La gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire pour l'accès de tous à l'eau potable ». Ce fut l'occasion pour lui de donner un aperçu de la politique de l'eau en Côte d'Ivoire. Le ministre Tchagba a dressé l'état des ressources en eau avant d'évoquer la stratégie de gestion de ces ressources et l'investissement dans le domaine. Cette intervention, il faut le souligné, visait à attirer les investisseurs pour la mise en œuvre des projets d'équipements ou d'infrastructures d'accès à l'eau potable.

Dans l'après-midi, le ministre Laurent Tchagba a assisté à une double signature sur l'espace de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec la Côte d'Ivoire. Ces accords portent d'une part sur le renouvellement de la convention entre la Région du Bélier et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'autre part sur une convention entre le Ministère de l'Hydraulique, la Région du Bélier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Corail.

Ce salon qui accueille près de 2200 exposants se positionne comme l'événement de référence pour les professionnels de l'environnement. A cette vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, la ville et les territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l'international, la Côte d'Ivoire est venue partager son expérience et en acquérir dans le cadre de la gestion de l'eau.

Dans cette 29ème édition, la part belle est donnée aux nouvelles technologies mais surtout à l'innovation. Pour le Directeur du salon, Alexis De Gérard, les inquiétudes sont croissantes en ce qui concerne le changement climatique qui influence notre environnement. « Les solutions existent. Il appartient aux villes, aux territoires de se les approprier pour accélérer les transitions », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que Pollutec est un salon qui permet de les mettre en lumière et de les faire connaitre.

Des solutions environnementales sont proposées pour et par les 70000 professionnels présents sur le salon. Le salon Pollutec 2021, ce sont 400 conférences, des prix pour récompenser les meilleures innovations seront décernés.

Dans l'Est lyonnais où se tient ce salon, le premier responsable du département de l'Hydraulique en Côte d'Ivoire est accompagné du Directeur général de l'Office national de l'eau Potable (Onep) M. Ibrahiman Berté ; de la Directrice de l'hydrologie, Mme Koné Saramatou Bahiré ; du Directeur des ressources en eau de l'Onep, M. Koné Diakaridja et de la Cheffe de Service Coopération Internationale Mme Yessoh.