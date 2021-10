Sénégal: Il faisait grossir les fesses des clientes - Un faux médecin condamné à six mois ferme

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, à 2 ans, dont 6 mois ferme, le faux médecin A. W. Diop. Ce dernier proposait le grossissement du fessier à des femmes. Sa complice, A. D. Sow, a écopé de la même peine.

Une affaire de grossissement du fessier a été, à nouveau, évoquée hier à la barre des flagrants délits de Dakar. Le principal prévenu, A. W. Diop, un agent de comptoir dans une pharmacie de la place, est accusé de faire des injections à des femmes pour augmenter le volume de leur fessier. Le faux médecin a été arrêté après l'intervention pratiquée sur la dame S. Sy moyennant 500 000 FCfa. Malheureusement, l'intervention a occasionné quelques complications et la Police de Guédiawaye a eu l'information grâce à une dénonciation anonyme. Ainsi, elle a informé la Sûreté urbaine de Dakar. Interpellée, A. D. Sow a balancé A. W. Diop. Face aux juges des flagrants délits, S. Sy a enfoncé les prévenus. « Lorsque j'ai échangé avec A. D. Sow qui disait se nommer « Dieynaba », elle m'a proposé de me mettre en rapport avec un médecin pour des injections. J'ai même eu des doutes quant à la légalité vu les conditions dans lesquelles A. W. Diop pratique les interventions », a-t-elle renseigné. Cependant, les prévenus ont clamé leur innocence. Attraite pour complicité d'usurpation de fonction et de mise en danger de la vie d'autrui, A. D. Sow a allégué qu'elle ignorait que son coprévenu n'était pas médecin et que c'était la première fois qu'elle le mettait en contact avec une cliente.

Rejetant l'usurpation de fonction, la gestionnaire en pharmacie a déclaré qu'elle ne vend que des compléments alimentaires, des produits capillaires. Quant à A. W. Diop, il a également contesté s'être fait passer pour un médecin. « Je ne me suis pas présenté comme un docteur ni un pharmacien », s'est-il défendu tout en se défaussant sur sa complice (A. D. Sow). « La première fois que j'ai vu A. D. Sow, elle m'a convaincu de faire les injections », dit-il.

Mais, la Présidente de l'audience lui a fait remarquer qu'il est un habitué des faits au regard du matériel médical trouvé chez lui. Alors que les prévenus ont tenté de faire croire qu'il s'agit d'une simple opération pour l'esthétique, le conseil de l'Ordre des médecins du Sénégal a soutenu que « la chirurgie esthétique est un acte médical » que le prévenu a posé sans être inscrit au tableau de l'Ordre. Il a réclamé le franc symbolique pour réparation du préjudice. La représentante du Parquet a jugé les faits « constants et assez graves ».

« Le délit d'usurpation de fonction est établi. Concernant le délit de mise en danger de la vie d'autrui, le prévenu a clairement dit, devant votre barre, qu'il utilise le minimum de dose possible pour éviter des conséquences. Cela veut dire qu'il est conscient du danger qu'englobent ses interventions. Il a exposé autrui à un danger de mort. S'agissant de A. D. Sow, elle reconnaît avoir fait la publication qui a permis à S. Sy de la contacter pour grossir ses fesses », a-t-elle déclaré avant de requérir une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, contre les prévenus. La défense a dénoncé la « sévérité » du réquisitoire pour un acte purement « artistique et esthétique ». Convaincu de la culpabilité des prévenus, le Tribunal a condamné A. W. Diop et A. D. Sow à 2 ans, dont 6 mois ferme, et au paiement du franc symbolique.