Afrique: L'Angola dirige la mission d'observation de l'UA aux élections présidentielles au Cap-Vert

Luanda — L'ambassadeur angolais Ismael Gaspar Martins dirigera la mission d'observation électorale de l'Union africaine (UA) pour les élections présidentielles en République du Cap-Vert, prévues le 17 octobre.

Selon une note envoyée à l'ANGOP, l'Ambassadeur Ismael Gaspar Martins a été nommé par le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a décidé d'envoyer cette Mission d'Observateurs de Court Terme pour suivre et rendre compte du processus électoral, conformément à la dispositions en vigueur.

La mission de l'Union Africaine, qui est déjà au Cap-Vert, est composée d'une équipe de 35 observateurs, qui resteront dans le pays jusqu'au 23 de ce mois pour observer et analyser les aspects clés du processus électoral pour une évaluation globale de la AU sur le déroulement du scrutin.

Les observateurs de la mission sont originaires de 20 pays africains, dont l'Angola, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Maroc, le Mozambique, le Nigéria, Sao Tome et Principe, Sénégal, Afrique du Sud, Togo et Tunisie.

La mission surveillera le processus électoral conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance 2007 ; la Déclaration UA/OUA de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique ; des Lignes directrices de l'UA de 2002 pour les missions d'observation et de surveillance des élections et d'autres instruments régionaux et internationaux pertinents régissant la conduite d'élections démocratiques en Afrique.

L'observation s'appuiera également sur le cadre juridique existant pour l'organisation des élections présidentielles en République du Cap-Vert.

La Cour constitutionnelle du Cap-Vert a admis les candidatures à ces élections de José Maria Pereira Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Hélio Sanches, Joaquim Jaime Monteiro et Casimiro de Pina.

C'est la première fois que le Cap-Vert enregistre sept candidats officiels à la présidence de la République lors d'élections directes, alors que le maximum était de quatre jusqu'à présent, en 2001 et 2011. ~

Selon la Constitution du Cap-Vert, le Président de la République est élu au suffrage universel et direct par les électeurs inscrits sur le territoire national et à l'étranger.

Seul un citoyen « capverdien d'origine, qui n'a pas d'autre nationalité », âgé de plus de 35 ans à la date de candidature et qui dans les trois années « immédiatement avant cette date a eu sa résidence permanente sur le territoire national » peut être élu Président de la République.

Le Cap-Vert a eu quatre présidents de la République depuis son indépendance du Portugal en 1975, le premier étant feu Aristides Pereira (1975 - 1991) et par élection indirecte, suivi de feu António Mascarenhas Monteiro (1991 - 2001), le premier par élection directe, en 2001 Pedro Pires a été élu et 10 ans plus tard Jorge Carlos Fonseca. Les dernières élections présidentielles au Cap-Vert, qui ont reconduit le constitutionnaliste Jorge Carlos Fonseca à la présidence de la République, ont eu lieu le 2 octobre 2016 (élection au premier tour, avec 74% des voix).