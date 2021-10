Afrique Centrale: RERAC/RECEIAC GABON - Restitution du séminaire de Douala sur le One health

Les membres du Réseau des radios communautaires(RERAC) et ceux du Réseau des Communicateurs pour l'Environnement et l'Information en Afrique Centrale (RECEIAC) du Gabon se sont retrouvés ce mardi 12 octobre à Libreville pour la restitution du séminaire de formation qui a eu lieu du 21 au 24 septembre à Douala.

Séminaire de formation qui a vu les participants venus du Congo Brazza, République démocratique du Congo, du Tchad, de la Centre Afrique, du Gabon et du Cameroun être édifiés sur le concept One health, autrement dit , une seule santé. Fabrice Wada, Coordonnateur de ces réseaux au Gabon a résumé le contenu de ce qui s'est dit et fait au pays des Lions indomptables sur la santé environnementale, humaine et animale. Il a d'ailleurs expliqué que "Les membres du RERAC et RECEIAC Gabon sont les Relais communautaires et vecteurs de changement au niveau local, les radios communautaires sont un instrument important de sensibilisation, d'éducation, d'information et même de capitalisation des actions aussi bien en faveur des communautés que des autres acteurs locaux.

Journalistes et communicateurs membres du Réseau des radios communautaires(RERAC) et ceux du Réseau des Communicateurs pour l'Environnement et l'Information en Afrique Centrale (RECEIAC) du Gabon ont répondu présent à la réunion de restitution du séminaire de formation de Douala. Les locaux du ministère gabonais des Eaux et Forets ont servi de cadre pour la rencontre pour édifier les uns et les autres sur le concept "One health".

Le compte rendu de ce rendez-vous de Douala a été fait par le Coordonnateur du RECEIAC Gabon, Fabrice Wada. Il a rappelé que "La plupart des maladies émergentes sont associées à la faune sauvage. Il y a donc un lien étroit qui relie la santé environnementale ,humaine et animale. Je peux citer entre autres, Ebola, la rage et surtout la pandémie Covid-19. Nous avons tenu cette réunion pour permettre aux journalistes et communicateurs de s'approprier ce concept du One health/Une seule santé afin qu'ils puissent sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver l'environnement."

Fabrice Wada a rappelé à des fins utiles que le but de cette rencontre était de renforcer les connaissance du RERAC et du RECEIAC sur le Concept en vue de construire un environnement viable qui protège la biodiversité et promeut le bien-être des communautés locales.