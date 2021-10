Gabon: Bientôt la 1ère édition du Sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique au Gabon

Libreville, le 13 octobre 2021 - Le ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines organise la 1ère édition du Sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique au Gabon du 20 au 22 octobre 2021, avec l'appui du IN-VR. Ce sommet se tiendra aussi bien en présentiel à Libreville, au Gabon, qu'en distanciel via les plate-formes de IN-VR.

A travers le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) initié en réponse à l'impact économique de la crise de la Covid-19, le Gabon est lancé dans la préparation des secteurs productifs qui incluent les Hydrocarbures. Les objectifs étant de booster la production du pétrole, de diversifier la filière et d'en améliorer la gouvernance.

La 1ère édition du Sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique au Gabon, réunira les principaux acteurs du secteur qui discuteront de plusieurs sujets notamment la transition énergétique et le local content. Lors du sommet, les principaux investisseurs feront état des derniers développements en matière de transition énergétique. Le sommet sur la transition énergétique du Gabon est organisé en partenariat avec les sociétés Perenco, BW Energy, Total Gabon, Gabon Oil Company, Assala Gabon S.A, Trafigura, Maurel & Prom Gabon et Sinopec.

IN-VR est le principal organisateur de campagnes de marketing pétrolier et gazier soutenues par les gouvernements en Méditerranée, en Afrique du Nord, dans les Balkans, en Amérique latine et dans les régions APAC. Il accompagne les gouvernements dans la production d'énergie de premier plan, en organisant chaque année plus de 2200 réunions B2B et B2G, qui débouchent sur de nouveaux contrats et partenariats dans le monde entier.

Le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) est la réponse stratégique que les autorités gabonaises, en tête desquelles, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, ont décidé d'apporter à une problématique essentielle causée par la crise sanitaire de la covid-19 qui touche le monde entier depuis près de deux ans : comment s'y préparer dès à présent ? Il s'agit de préparer et de mettre en œuvre trente-quatre (34) projets et réformes prioritaires devant permettre au Gabon de créer les conditions d'une relance économique d'ici 2023 et de maintenir le cap fixé par le Plan Stratégique Gabon Emergent.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.in-vr.co/gabon