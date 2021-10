Burkina Faso: L'OMS s'associe à l'Italie pour un soutien multisectoriel au système sanitaire du pays

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance deux projets de financement en faveur du renforcement du système de santé au Burkina Faso. Le lancement de ces deux projets est le fruit d'un partenariat entre l'OMS et le Ministère des Affaires étrangères et la Coopération Internationale de la République Italienne. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du système de santé au Burkina Faso à travers le renforcement de la prise en charge des maladies non transmissibles (MNT) et la reconstitution du stock national de sécurité du vaccin anti-rougeole/Rubéole.

Une collaboration entre différents acteurs : le Ministère de la Santé du Burkina Faso, l'OMS, l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et l'Hôpital Saint Camille

Au Burkina Faso, la prévalence des MNT reste élevée avec une prédominance de l'Hypertension Artérielle (HTA) de 17,6% et de 4,9% pour le diabète. Le Ministre de la Santé, le professeur Charlemagne OUEDRAOGO reconnait que « le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer les maladies chroniques sont certes des maladies de l'adulte et du sujet âgé, mais elles surviennent et tuent précocement lorsque le système de santé n'y apporte pas une réponse efficiente ».

Bien que des améliorations dans la lutte contre les MTN aient été observées au niveau des services tertiaires, au niveau périphérique, les services de santé de base connaissent une pénurie de médicaments et des lacunes dans la formation du personnel. En outre La faible fonctionnalité des formations sanitaires liée en partie à la crise humanitaire entrave l'accès et la qualité des soins. Le nombre de déplacés internes en augmentation, met de la pression sur les formations sanitaires des zones d'accueil qui doivent faire face à une demande croissante. Le plan de réponse humanitaire de l'année 2021 estime qu'environ 2,5 millions des personnes n'ont pas accès aux soins de santé au Burkina Faso.

C'est dans ce contexte que le partenariat entre l'OMS et le Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République Italienne a permis de mettre en place deux projets intitulés respectivement « Soutien au système sanitaire du Burkina Faso pour l'accès universel à la santé » et « Appui à la reconstitution du stock de sécurité du vaccin anti-Rougeole/Rubéole au Burkina Faso. Ces deux projets visent selon SEM. Andrea ROMUSSI, Ambassadeur de l'Italie au Burkina Faso ainsi que le Directeur de la Coopération italienne, M. Domenico BRUZZONE à « renforcer le système sanitaire du Burkina Faso et d'apporter un appui à la protection des enfants contre la rougeole/rubéole ».

Un partenariat pour l'accès universel à la santé.

Le projet « Soutien au système sanitaire du Burkina Faso pour l'accès universel à la santé » d'un montant de 2,193,947 Euros, soit 1,393,536, FCFA et une durée de 24 mois, permettra un diagnostic précoce et une prise en charge de base des cas détectés de maladies non-transmissibles notamment le comme le diabète ou l'hypertension, qui font l'objet de la présente intervention. Il est attendu en conséquence une amélioration du parcours de traitement et de la qualité de vie des malades et de leurs familles. Dans cette perspective, les bénéficiaires de ce projet seront : Les personnes âgées de plus de 15 ans qui ont accès aux services de santé visant les MNT dans les 305 CSPS et 11 centres médicaux des régions du Nord et du Centre-Sud. Au niveau opérationnel, 665 agents de santé (610 infirmières et 55 médecins) et aussi 610 agents de santé à base communautaire seront formés sur les procédures et protocoles WHOPEN / ensemble minimum des interventions essentielles et rentables qui sont déterminants pour la prévention et prise en charge des maladies non-transmissibles.

Ce projet permettra également de renforcer le plateau technique de l'hôpital Saint Camille de Ouagadougou, dans les domaines de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales et de la médecine spécialisée, à travers l'adoption d'un système informatisé pour la gestion du dossier des patients et l'acquisition d'équipements améliorés.

Grace également à la contribution de l'Italie, et avec le projet « Appui à la reconstitution du stock de sécurité de vaccin anti-Rougeole/Rubéole au Burkina Faso », l'OMS a pu acquérir, au profit du Ministère de la Santé, 397.500 doses du vaccin contre la rougeole et rubéole, 800.000 seringues et 500 boites de sécurité. Le Burkina Faso organise régulièrement des campagnes de vaccination contre la rougeole et la rubéole, afin d'immuniser les enfants de 9 à 59 mois. Selon les statistiques nationales, le taux de couverture vaccinale a atteint 98,5% en 2020. Ces campagnes permettent de rattraper les enfants qui ont échappé à la vaccination, notamment au cours de leur deuxième année de vie dans les zones urbaines et rurales.

Dr Alimata Diarra-Nama, Représentant de l'OMS au Burkina Faso, tout en adressant ses remerciements aux donateurs, est convaincue que « la contribution du Ministère des affaires étrangères et de la Coopération italienne aura un impact positif sur les efforts du Burkina Faso pour assurer le meilleur état de santé possible à l'ensemble de la population, à travers un système de santé résilient dans un contexte de crise humanitaire conformément à la vision du Plan National de développement sanitaire 2021 - 2030 ( PNDS) ».