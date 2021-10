Algérie: Constantine - Distinction des porteurs de projets lauréats du concours du "meilleur projet de startup"

Constantine — Six (6) porteurs de projets lauréats du concours du "meilleur projet de startup" autour de la biotechnologie et l'intelligence artificielle, ont été distingués, mercredi, à Constantine, en présence d'une importante délégation ministérielle.

Il s'agit de Narimane Bader, qui a remporté la première place du concours du meilleur projet de startup en biotechnologie, et Aicha Chebra et Rania Boukeffa, qui ont remporté les deuxième et troisième places dans le même concours.

Dans le concours du meilleur projet de startup en intelligence artificielle, les distinctions comprenaient Mohamed Habi, qui a remporté la première place, Rayan Aya Abidat et Gilas Djbabra, qui se sont classés respectivement deuxième et troisième.

Ce concours dont les résultats ont été annoncés aujourd'hui à l'issue de la conférence régionale dédiée aux start-up "Constantine Disrupt", tenue dans la grande Salle Ahmed Bey , a été marqué par la participation de 99 concurrents parmi les étudiants en master représentant 54 établissements universitaires à travers le pays qui ont présenté leurs projets en septembre 2020 devant un comité scientifique spécialisé, qui a sélectionné 20 projets financés par le Fonds national des startups.

Ce concours, "le premier du genre en Algérie", était organisé par la organisé par la startup "Techmology" , qui a fourni aux porteurs de projets les équipements et les moyens nécessaires, en plus d'un encadrement technique et scientifique.

Trois (3) meilleurs projets sur un total de Huit (8) dans les domaines de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle ont été sélectionnés par la commission spécialisée et dont les lauréats ont été distingués par des prix pécuniaires.

Présentant le plan d'action de son département, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-ups, Yacine El Mahdi Oualid a révélé que 63 % des startups ont été labellisées à l'échelle nationale durant la période 2020 à 2021 et près de 2000 porteurs de projets ont présenté des demandes pour obtenir le label.En marge de la conférence régionale, la délégation ministérielle a visité une exposition à la salle Ahmed Bey.