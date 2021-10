Congo-Brazzaville: Force publique - Trente-neuf officiers et sous-officiers se forment en techniques de communication

Face au besoin immense de valoriser les performances au sein de la fonction communication de défense, le ministère de la Défense nationale et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) se sont engagés à renforcer les capacités des personnels de la communication de la défense et la sécurité.

Le directeur général des Affaires stratégiques et de la Coopération militaire, le colonel Jean Aimé Ignoumba, a ouvert, le 12 octobre à Brazzaville, un séminaire de renforcement des capacités des personnels de la communication de la défense et sécurité. Ce séminaire, qui va durer douze jours, a pour objectif de permettre non seulement l'utilisation rationnelle des militaires, gendarmes et policiers formés dans le domaine de la communication de défense, mais aussi de mieux porter l'idéal de la défense nationale et la sécurité auprès des publics internes et externes, avec professionnalisme.

« Cette communication de défense est indispensable, parce que nos concitoyens ressentent le besoin d'être informés sur l'action de leur outil de défense », a déclaré le directeur général des Affaires stratégiques et de la Coopération militaire, ajoutant qu'en somme, la mission assignée à la communication de défense doit pouvoir accompagner les transformations en cours, intégrer les nouvelles aspirations dans la façon d'assurer le management des personnels civils et militaires, et s'interroger sur les facteurs susceptibles de modifier les rapports entre les citoyens et la défense. « En effet, ce séminaire est le premier projet majeur qui porte en lui toute l'ambition du ministère de la Défense nationale de doter la direction de l'information et de la communication des armées d'un cadre technique d'expression et qui imposera, sans nul doute, d'autres sessions de formation, avec d'autres modules techniques », a-t-il poursuivi.

Pendant douze jours, les participants vont donc tenter de s'imprégner des nouvelles pistes d'amélioration de la communication de défense, au profit des armées, du lien armée-nation.

Prenant la parole pour une leçon inaugurale, le directeur général de Télé Congo, André Ondélé, a édifié l'assistance sur la relation armée-nation et loué les efforts que fournit la direction générale des Affaires stratégiques et de la Coopération militaire, en général, et l'émission "Armée-nation", en particulier.