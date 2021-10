Afrique: La High Tech africaine à l'honneur au Gitex 2021 à Dubaï

En quarante ans d'existence, le Gitex est devenu l'un des plus grands salons de la Tech au monde. La 41e édition de l'événement, se déroule du 17 au 21 octobre 2021 au Dubaï World Trade Center, met à l'honneur les innovations venues de tout le continent africain.

La 41e édition du Gitex coïncide cette année avec l'Exposition universelle Dubaï 2020 et le jubilé d'or des Émirats arabes unis qui se consacre exclusivement aux triomphes de la transformation numérique dans cette région du monde.

Le Gitex est un salon que l'on peut aisément qualifier de hors norme. Il permet de découvrir les dernières innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, des usages de l'internet, du traitement massif des données, de la réalité virtuelle, des smart cities ou villes intelligentes, de la télémédecine, de la robotisation ou encore de l'informatique quantique que développent les grandes firmes de la High-Tech.

Environ 140 pays font le déplacement jusqu'à Dubaï pour présenter le nec plus ultra de ces technologies ou pour participer à des débats qui touchent à tous les domaines des activités humaines, de la croissance des entreprises, à la transition énergétique en passant par la cybersécurité de nos données.

4 000 entreprises

La manifestation réunie 4 000 entreprises majeures du secteur, les principaux dirigeants des géants du numérique, plus de 700 jeunes pousses venues du monde entier, des investisseurs ou encore des institutions gouvernementales qui partageront leur vision du futur de nos sociétés entièrement numérisées.

L'Afrique figure cette année, en haut de l'affiche du Gitex 2021.L'objectif de ce coup de projecteur sur les innovations du continent est d'exposer les initiatives et les collaborations technologiques des dirigeants gouvernementaux des régions du Moyen-Orient d'Asie et du continent africain à travers des rencontres et une série de conférences.

« Tout un pavillon réservé à l'Afrique »

« Cette année l'Afrique est mise à l'honneur, on invite plus d'une centaine de start-up du continent, notamment d'Égypte, de Tunisie et du Nigeria, nous avons tout un pavillon réservé à l'Afrique du Sud. Mais cette année, nous organisons un évènement sur toute une journée qui est totalement dédiée au continent africain, précise Laureline Schwarz, responsable de la communication du Dubaï World Trade Center. L'objectif est de partager avec tous les participants du Gitex la vision du numérique des dirigeants de plusieurs pays d'Afrique afin d'analyser leurs besoins et de comprendre comment ils comptent développer leurs pays à l'aide des technologies et de voir que les entreprises et les habitants de cette région du monde en pleine expansion économique prennent en main déjà cette transformation numérique en développant énormément de projets. »

Les jeunes pousses africaines pourront ainsi présenter des innovations qui sont souvent synonymes de progrès et de développement durable. Des innovations développées par toute une jeune génération d'entrepreneurs africains qui excellent dans les applications Web et mobiles de la santé, de la finance, de l'énergie, de l'éducation, de l'agriculture ou en faveur de la préservation de l'environnement. Le Gitex est aussi l'occasion pour eux de trouver des investisseurs et des partenaires commerciaux intéressés par ces technologiques foisonnantes qui dessinent déjà à Dubaï, le monde de demain.