Afrique: Sénégal-Émirats Arabes Unis - «Des relations confiantes»!

Durant son échange avec la presse nationale et internationale après le lancement de la journée nationale du Sénégal à l'expo universelle Dubaï 2020, le Président Macky Sall a salué le modèle des Émirats Arabes Unis, « un modèle de paix, de sécurité, qui fait la fierté du monde musulman, un pays moderne et ouvert », dit-il. Les Émirats, c'est également un pays attaché à sa tradition, son histoire, mais très branché sur la transformation digitale. Aux yeux du Président sénégalais, cette exposition et la manière dont elle a été faite montre la résilience et la générosité du pays. En effet, c'est la première fois que chaque pays participant à une exposition universelle dispose de son propre pavillon. Le Chef de l'État a également magnifié les relations bilatérales entre les Émirats et le Sénégal, « qui sont des relations confiantes, bâties sur l'amitié, la coopération et le développement ».

« Nous allons essayer d'augmenter le niveau des échanges commerciaux et surtout faire en sorte que les hommes d'affaires des deux pays puissent échanger davantage », dit-il. Revenant sur le projet de construction du port en eau profonde de Ndayane, « qui est en bonne voie » le Président Sall a rappelé que le Sénégal est sur une perspective de croissance et qu'il y a des opportunités pour tout le monde. « C'est un pays ouvert, qui ne fait pas d'exclusion, il n'a pas non plus d'exclusivité », a-t-il rappelé.

Toutefois, si les relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis sont excellentes au niveau politique et institutionnel, les échanges commerciaux restent modestes (170,575 millions de dollars d'exportations pour le Sénégal en 2018 contre 69,534 millions de dollars d'importations). Macky Sall reconnaît qu'il y a des efforts à faire dans ce sens. « Notre conviction est que ces efforts se feront à travers le développement de l'investissement privé émirati au Sénégal, mais aussi par l'exportation de produits sénégalais vers les Émirats », dit-il. L'une des missions de la délégation sénégalaise à cette exposition et d'étudier les produits que le Sénégal pourra exporter aux Émirats et vice versa afin que le niveau des échanges commerciales « soit à la hauteur des relations politiques et institutionnelles entre les deux pays ».

Attirer plus d'investissements directs étrangers

Macky Sall est satisfait de la participation du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020. « Ce que j'ai vu m'a complètement satisfait », a-t-il déclaré aux journalistes, félicitant Dr Malick Diop, Directeur général de l'Asepex et Commissaire général du Sénégal à l'Expo Dubaï 2020, ainsi que le Ministère du Commerce et des Pme. D'abord, il cite le fait de disposer d'un pavillon spécial sur près de 500 m2, « qui nous a permis de présenter ce que le Sénégal peut offrir dans les différents secteurs ». « Tout au long des six mois, il y aura des choses importantes à faire voir. Le challenge sera pour l'équipe d'occuper l'espace et le temps qui nous est réparti durant l'exposition ; et je suis convaincu qu'à l'issue de celle-ci, au 31 mars 2022, le Sénégal pourra offrir au monde ce qu'il a de plus précieux et surtout inciter les investisseurs à venir investir au Sénégal », explique M. Sall.

Selon lui, la meilleure réussite serait de faire connaître davantage le Sénégal, par ce qu'il incarne, par ses ressources humaines, ses talents, ses produits d'exportations, notamment dans le domaine de l'artisanat, le tourisme ou les opportunités d'investissement dans le pays. Valoriser le code des investissements, attirer plus d'investissements directs étrangers (Ide) dans des secteurs clé qui correspondent à nos priorités de développement. Tels sont les chantiers prioritaires, d'après le Président. « Je pense qu'à l'issue du forum, il y aura plus de volonté à venir découvrir le Sénégal et y investir », espère-t-il.

Mais l'objectif n'est pas uniquement d'attirer des investissements étrangers. C'est aussi de renforcer le commerce intra-africain. Ainsi, avec la Zlecaf, l'ambition est de faire passer le commerce intra-africain de 11% actuellement à environ 50% à l'horizon 2030, en éliminant les barrières douanières. L'autre objectif, durant les six mois que durera l'exposition de Dubaï sera de renforcer la coopération entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique de façon globale. « En tant que futur président de l'Union africaine, je ferai en sorte que nous puissions renforcer davantage les relations entre l'Afrique et les pays du Golfe dont les Émirats sont un des points clés », promet-il.