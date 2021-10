Burkina Faso: Marathon Day 2021 - Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso offre un groupe électrogène à l'association des soudeurs handicapés

Voir les commentaires

Le Marathon Day est désormais une tradition du Groupe Bolloré. Instituée par Cyrille BOLLORE, il consiste à mener des activités sportives solidairement avec les plus démunis.

Du fait de la pandémie de la maladie à coronavirus, cette journée a été célébrée autrement à Ouagadougou. En effet, la course s'est effectuée sur une application « United heroes ». Pour ce qui concerne l'action de solidarité, les collaborateurs des sociétés du Groupe Bolloré au Burkina sont allées offrir un groupe électrogène ainsi que des accessoires d'équipement de travail à l'association des soudeurs handicapés installés au sein du Centre national des personnes handicapées. « Par ce geste, nous avons voulu apporter à des personnes touchées par le handicap moteur, un moyen d'auto-prise en charge afin de leur redonner une dignité dans la société. Le but de notre aide est de redynamiser l'atelier de soudure dont elles ont la charge», a déclaré Seydou Diakité, Directeur Général Pays de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso.

Cette année, l'activité est à sa sixième édition. Et les sociétés du groupe Bolloré que sont Bolloré Transport & Logistics Burkina faso, Sitarail, Canal Plus, Canal Olympia, ont choisi l'association des soudeurs handicapés pour bénéficier de leur générosité. «Les soudeurs handicapés ont retenu notre attention par ce qu'ils font et par leur impact sur le développement social. Nous avons pu voir leur détermination à aller au-delà du handicap pour atteindre leurs objectifs», a ajouté le Directeur Général Pays.

Pour sa part, Issa Palenfo, président de la Fédération burkinabé des associations pour la promotion des personnes handicapées (FEBAH), a salué le don qui va permettre aux bénéficiaires de travailler dans des conditions plus aisées. «Une personne handicapée n'est pas qu'un mendiant. Elle peut travailler comme tout le monde et subvenir à ses besoins. Votre geste va nous permettre de mieux travailler», a-t-il indiqué.

Créé en 2000, le Centre national des personnes handicapées a été rendu fonctionnel en 2002. Il a pour vocation de former les personnes handicapées aux métiers afin qu'elles puissent se prendre en charge économiquement.

Il existe des filières comme la couture, la soudure, le tissage, la pyrogravure, la maroquinerie, etc. Mais le manque de commande a plongé actuellement les travailleurs du Centre dans un chômage d'où certains passent leurs journées à se tourner les pouces. À cet effet, M. Palenfo a appelé le Groupe Bolloré à leur rescousse.

«Nous savons travailler. Nous fabriquons des choses mais nous n'arrivons pas à les écouler. Si vous achetez ce que nous fabriquons, cela va beaucoup nous aider», a-t-il plaidé.

À propos de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso

Bolloré Transport & Logistics est présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 400 collaborateurs burkinabés et génère plus de 350 emplois indirects à travers notamment ses agences à Ouagadougou, et Bobo-Dioulasso. Elle apporte son soutien à l'épanouissement des couches vulnérables et / ou marginalisées par des actions concrètes dans les orphelinats, les familles déplacées internes, les malades indigènes, l'insertion professionnelle des jeunes en situation de rue, etc. Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso mène également des actions pour la protection de l'environnement par la sensibilisation contre l'usage des sachets plastiques, et la participation à des campagnes d'écocitoyenneté.