Ouganda: We Are Youths - Des jeunes de Namagabi s'engagent dans des services aux nécessiteux comme moyen d'évangélisation

Kampala — Engagés dans la collecte et la distribution de produits de première nécessité à ceux qui en ont besoin, dans la distribution des dons aux patients et au personnel de santé de l'hôpital principal de Kayunga et dans le nettoyage de certaines zones de la ville de Kayunga: Ce sont les jeunes de de l'organisation caritative We Are Youths (WAY), composée d'étudiants de Namagabi, qui a célébré cette année le troisième anniversaire de sa fondation lors de l'événement caritatif annuel organisé le 9 octobre, jour de l'indépendance du pays.

Dans une note envoyée à l'Agence Fides, l'Ugandan Catholics Online, une plateforme sociale pour l'évangélisation des catholiques en ligne, a indiqué que l'association est composée à 98% de jeunes. Cette année, le groupe a été aidé dans ses dons par d'autres associations à but non lucratif telles que Fiktube, Uganda Catholics online, Great child foundation, Nathan brass band, qui ont collaboré à la collecte de divers articles tels que des vêtements, du savon, du sucre, du sel, du riz.

"Nous devons nous concentrer sur l'avenir, et non sur ce qui est derrière nous", a déclaré M. Ssejjengo Frank, chef de l'équipe WAY 2021. "Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a toujours permis de tendre la main et de donner un coup de pouce aux communautés dans le besoin."