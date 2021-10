Afrique: Au Sénégal, l'activiste Guy Marius Sagna va pouvoir sortir de prison

La libération de Guy Marius Sagna est attendue ce jeudi 14 octobre 2021 dans la journée. Arrêté le 2 octobre dernier, il était poursuivi pour diffusion de « fausses nouvelles ». Le jugement est tombé : trois mois de prison avec sursis.

Jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles, Guy Marius Sagna, leader de France dégage, avait été arrêté le 2 octobre dernier, puis placé sous mandat de dépôt suite à un post Facebook où il critiquait la gendarmerie.

Le procureur avait requis deux ans de prison dont six mois ferme, tandis que les avocats de la défense avaient demandé la relaxe. « La décision de justice ne nous convient pas. Il a été reconnu coupable et écope de trois de prison avec sursis, alors que nous continuons à plaider qu'il est innocent et qu'il n'y a pas eu de diffusion de fausse nouvelle », explique son avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba. Des concertations auront lieu les prochains jours pour décider s'ils feront appel ou non.

L'activiste Guy Marius Sagna est régulièrement arrêté lors de ses actions sur le terrain et lors de manifestations. Une marche est d'ailleurs prévue demain à Dakar par plusieurs collectifs de la société civile et des partis politiques pour dénoncer « la justice sélective et le discrédit des institutions ».