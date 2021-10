Sénégal: Mamadou Talla - "L'école transmet le savoir, le savoir-faire, le savoir-être"

Dakar — L'école vise à transmettre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, a affirmé le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, ce jeudi, jour de rentrée des classes pour les élèves.

Le ministre s'exprimait au CEM de Hann Bel Air, établissement dont les élèves, pour célébrer la fin de l'année scolaire, avaient déchiré leurs cahiers de cours, brûlé certains et vidé les poubelles dans les couloirs et la cour de l'école, dans une joie manifeste.

"Les images que nous avons vues dans votre école et dans beaucoup d'autres du pays ne reflètent pas la vision que nous avons de l'école qui est de transmettre, le savoir le savoir-faire, le savoir-être. Une école où on apprend à l'élève la socialisation et où on prône la discipline", a dit le ministre.

M. Talla, qui s'exprimait lors de sa traditionnelle visite de supervision de la rentrée scolaire 2021-2022 axée sur le thème "Retour à nos valeurs", a souligné aussi que la citoyenneté part de l'école.

Il a rappelé que lors du séminaire de rentrée, le focus a été mis sur le retour aux valeurs de citoyenneté, mais aussi aux vertus qui ont manqué aux élèves, ajoutant que toute la communauté éducative est engagée à le faire.

"Nous voulons une école de la réussite, stable, fiable qui ne peut être possible que si toutes les conditions sont réunies", a fait savoir le ministre devant les élèves du Collège d'enseignement moyen de Hann Bel air, la deuxième étape de sa tournée.

Les élèves ont présenté des excuses publiques devant le ministre.

"C'est avec des regrets profonds que nous revenons sur la journée du 14 juillet dernier au cours de laquelle nous avions déchiré nos cahiers, vandalisé nos classes et piétiné nos tenues. Nous avons conscience d'avoir très mal agi, avons mesuré les conséquences et présentons nos plus sincères excuses et cela ne se reproduira plus", ont-ils dit.

Réagissant à ces excuses, Mamadou Talla a soutenu qu'il ne faut pas que la bonne réputation de cette école connue pour ses bons résultats soit ternie.

Avant l'étape de Hann Bel Air, le ministre s'était rendu à Ngor pour visiter une école bilingue où il a constaté le démarrage des apprentissages.

Le Daara moderne Daroul Imane de Sicap-Mbao a été la dernière étape de la tournée du ministre de l'Education nationale.

Après la rentrée de enseignants, lundi, c'est au tour des élèves de reprendre le chemin de l'école, ce jeudi.