Kenya: Agnes Tirop - L'athlète kenyane retrouvée morte à son domicile

L'étoile montante de l'athlétisme kényan et africain, Agnes Tirop a été découverte morte, poignardée à son domicile à Iten. L'annonce a été faite par les responsables sportifs kényans ce mercredi 13 octobre 2021.

Deux fois médaillée mondiale du 10 000 m et 4e des jeux olympiques de Tokyo sur 5 000 m, Agnes Tirop était une valeur sure de l'athlétisme kényan.

Retrouvée morte à son domicile ce mercredi, la disparition inattendue de la médaillée de bronze des Mondiaux de 2017 et 2019, Agnes a choqué pratiquement tous les hauts cadres de nation. Le Président du Kenya, Uhuru Kenyatta a rendu hommage à l'illustre disparue.

» Il est bouleversant, extrêmement malheureux et triste de perdre une athlète si prometteuse et si jeune qui, à 25 ans, avait déjà apporté de la gloire à notre pays par ses exploits sur la piste « a laissé entendre avec affliction le Président.

La fédération kényane d'athlétisme dans un communiqué aussi rendu hommage à son élément tout en promettant d'éclairer le public sportif sur la mort de son athlète.

» Le Kenya a perdu un diamant qui était l'une des athlètes à la progression la plus rapide sur la scène internationale grâce à ses remarquables performances sur la piste. Nous continuons de travailler pour élucider les circonstances de sa mort « a écrit l'instance faitière de l'athlétisme kényan.

We are this afternoon distraught to learn about the untimely death of World 10,000m bronze medalist Agnes Jebet Tirop. pic.twitter.com/eJ02x4YRR2

- Athletics Kenya (@athletics_kenya) October 13, 2021

Pour rappel, Agnes Jebet Tirop, est connue pour être une spécialiste des courses de fond, elle a remporté le titre individuel des championnats du monde de cross-country 2015.