Congo-Brazzaville: 5e Rélico - Nahim Mahmoudi et Dominique Douma reçoivent le Grand prix littéraire Jean-Malonga

La cinquième édition de la Rentrée littéraire du Congo (Rélico), tenue à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville et organisée par le PEN Centre Congo Brazzaville en partenariat avec ladite librairie, l'Association culture Elongo et la Fondation Mfumu-Fylla (l'altruiste) avec le soutien de l'Unéac, les 7, 8 et 9 octobre, a remis des prix aux récipiendaires lors de la cérémonie de clôture.

Le Grand prix littéraire Jean-Malonga, dans sa version création, récompense l'ensemble de la carrière d'un écrivain tous genres confondus. Il est attribué à toutes les personnes morales en signe de reconnaissance pour leur soutien financier à la Rélico et surtout leur intérêt pour le livre et la littérature. Il a été décerné au président directeur général (PDG) Nahim Mahmoudi, grand mécène, et Dominique Douma, écrivain venu droit de Libreville, au Gabon.

Prenant la parole au nom d'Ahmed Mahmoudi qui exerce depuis plus de trente ans au Congo, ING Weldy Télémine Kiongo a reconnu que malgré le contexte économique difficile, le PDG n'a pas licencié ses employés car, pour lui, il faut soutenir l'économie congolaise. « Il est le plus grand financier de mes livres, il a financé entièrement un livre que j'ai présenté ici l'année dernière sous la vigilance du Pr Mukala Kadima Nzuzi. Le PDG Mahmoudi a dédié ce prix au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et il est le pont entre l'obscurité et la lumière à régler plusieurs problèmes de ses frères congolais, plus particulièrement les démunis. Ce prix fait de lui un excellent partenaire du livre », a-t-il déclaré.

Les deux récipiendaires ont reçu le Grand prix littéraire Jean-Malonga, en bronze et à la cire perdue, représentant un livre ouvert sur lequel il y a sur la partie gauche une plume dorée symbolisant l'acte d'écrire. Sur la droite, s'impose un visage féminin avec des yeux clos et la bouche ouverte, voguant entre pensée et déclamation. A l'envers, sur la première de couverture, s'impose la carte du Congo à l'intérieur de laquelle on peut lire de manière distincte l'inscription, Rélico. Sur la quatrième de couverure, en relief, Cœur d'Aryenne avec un cœur ouvert. C'est un livre ayant une patine marron comme ces vieux ouvrages de bibliophiles reliés en cuir.

L'œuvre porte la signature du peintre-sculpteur-poète-nouvelliste, Mongo Etsion. Elle est datée en chiffres romains 2020.