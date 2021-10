Congo-Brazzaville: Gestion de la qualité - Le Congo exhorte les acteurs à mettre sur pied un système national

En marge des activités liées à la commémoration le 14 octobre de la Journée internationale de la normalisation, le gouvernement, par l'entremise du ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a fait une déclaration sur la question.

Le gouvernement a invité, dans sa déclaration, tous les acteurs œuvrant dans les secteurs privé et public à travailler en symbiose et à mettre en œuvre une politique d'appoint, capable de promouvoir la mise en œuvre d'un système national de normalisation et de gestion de la qualité.

En effet, selon le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, l'invite du gouvernement s'appuie sur le thème retenu cette année pour cette célébration, à savoir« Une vision commune pour un monde meilleur ». Car, selon la quintessence de ce thème, avec la normalisation le monde devient un village planétaire et un seul marché. Ceci, grâce à des mécanismes normatifs appropriés des produits et des biens de qualité qui doivent circuler en toute sécurité.

« L'événement d'aujourd'hui pour le Congo est le meilleur contexte pour sensibiliser et mobiliser toutes les parties prenantes, non seulement sur l'importance des normes dans leurs activités, mais aussi de les inviter à s'impliquer dans les activités de normalisation au Congo », a déclaré le directeur général de l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité (Aconoq), Jean Jacques Ngoko Mouyabi, en précisant que l'élaboration des normes ne peut se faire sans les parties prenantes et sans un front commun.

Précisant le bien-fondé de cette journée, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes a souligné qu'elle est célébrée depuis 1970 et son objectif principal est de rendre hommage aux experts du monde entier, notamment ceux qui déploient les efforts pour développer les accords techniques d'application volontaire publiés sous forme de norme internationale. Ce qui permet de marquer le travail d'élaboration des normes et de reconnaître leur importance dans les activités socio-économiques à travers le monde.

« On ne le dira jamais assez, les normes facilitent le commerce, permettent de diffuser et de partager les connaissances et de promouvoir les bonnes pratiques ainsi que l'innovation et les progrès techniques. Un système de normalisation est fondé sur la collaboration entre toutes les parties prenantes pertinentes au domaine de la norme en étude », a rappelé le ministre, en insistant sur le fait que le thème choisi pour cette année devrait interpeler tout le monde et amener à considérer que sans norme internationale établie par consensus et reconnue par tous, il n'y aurait pas un monde meilleur où les individus peuvent profiter des mêmes droits et bénéficier équitablement des opportunités offertes. D'autant plus que, depuis cinquante ans, les normes contribuent à l'amélioration de la qualité dans tous les domaines des activités socio-économiques.

La normalisation, l'une des stratégies clés de mise en œuvre des ODD

Justifiant l'importance et la nécessité pour un pays d'adhérer aux principes de la normalisation, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes a signifié que la normalisation est au cœur de la réalisation et de l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Et, adoptés en septembre 2015 par les Nations unies, les ODD constituent le tout premier programme mondial pour le développement durable, à l'horizon 2030.

« Les dix-sept objectifs et cent soixante-neuf cibles vont transformer notre monde en profondeur et jeter les bases de nouveaux modèles économiques et ainsi modifier nos modes de production et de consommation », a souligné le ministre, avant de spécifier qu'à travers ce programme, les Etats se sont dits déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de transformation qui s'imposent d'urgence pour engager le monde sur une voie durable. C'est pourquoi, en relation avec la problématique des ODD, ISO offre un large éventail de normes qui sont élaborées et publiées. Il s'agit notamment d'environ vingt-deux mille normes dans les secteurs variés, à savoir l'économie verte, l'agriculture, l'agroalimentaire, le numérique, l'énergie, les mines, l'intelligence artificielle, la santé, les télécommunications, le climat, le tourisme et bien d'autres. « En fait, les normes sont partout », a-t-il conclu.

Notons que la journée mondiale de la normalisation est organisée et célébrée conjointement par l'Organisation internationale de la normalisation (ISO), la Commission électronique internationale et l'Union internationale des télécommunications.