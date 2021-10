Congo-Brazzaville: Les médecins formés à Cuba dans l'attente des stages

Les 11 et 12 octobre, 464 médecins formés à Cuba (deuxième promotion) ont regagné le pays. La prochaine étape consiste, pour les pouvoirs publics, à réunir les conditions de leur mise en stage de consolidation de connaissances dans différents hôpitaux du pays dont certains manquent de personnel soignant.

Actuellement, les médecins finalistes qui viennent de rentrer perçoivent la bourse au titre du deuxième trimestre de l'année académique 2019. L'opération prendra fin ce 15 octobre, précise un communiqué du ministère en charge de l'Enseignement supérieur. Après quoi, le ministère de la Santé et de la Population prendra le relais pour les affecter dans les hôpitaux afin de consolider leurs compétences, les outiller à contribuer à l'offre des soins et services de santé de qualité. Ils vont ainsi rejoindre ceux de la première vague qui, depuis février 2020, sont en stage dans les hôpitaux d'Owando et d'Oyo dans le département de la Cuvette, de Nkayi dans la Bouenza, de Dolisie dans le Niari, à Blanche Gomes, au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, à l'hôpital de Loandjili, de Tié-Tié, Adolphe-Sice et l'hôpital militaire à Pointe-Noire.

Prise en charge

Pour ceux qui ont précédé l'année dernière, la prime forfaitaire de stage était fixée à 150 000 F CFA par mois. Celle de panier à 25 000 F CFA mensuel versée par les structures de santé ayant reçu les stagiaires. Une note circulaire datant du 12 mai 2020 du ministère en charge de la Santé soulignait qu'en fonction de l'organisation interne de chaque hôpital, les médecins stagiaires devraient percevoir les primes de garde, la quote-part sur les consultations et les actes pour les prestations de soins réellement effectuées en autonomie et non pas en apprentissage. Tout donne à croire que pour ceux qui viennent d'arriver, le traitement sera le même sauf modification de dernière heure.

Combler le déficit en personnel soignant

Devant le Sénat, en août dernier, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, expliquait qu'un Plan national de développement des ressources humaines en santé est en cours d'élaboration. Le pays compte, en effet, 544 médecins, 921 sages-femmes et 4 250 infirmiers, soit 1,16 personnel pour 1000 habitants, précisait le ministre devant la chambre haute du Parlement. « Ce ratio est faible et nous sommes loin d'atteindre la cible de l'Objectif de développement durable numéro 3, celui de la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030 d'après l'Organisation mondiale de la santé », déclarait-il.

C'est dans le but d'équilibrer le ratio médecin-population que les pouvoirs publics ont résolu, il y a quelques années, d'envoyer des milliers d'étudiants à Cuba pour les études de médecine. Plus de mille d'entre eux sont rentrés, notamment les deux premières promotions et plus de huit cents y sont restés et poursuive les études. L'initiative s'inscrivait dans le cadre du projet « Santé pour tous » avec pour point culminant la construction des hôpitaux généraux dans les douze départements du pays afin de rapprocher les services de santé de la population.

De retour, ces médecins finalistes se sont montrés conscients des défis qui les attendent. « En tant que médecin, je rentre avec l'engagement de servir mon pays. Pour ce faire, j'apporterai mon expertise en la matière afin non seulement d'améliorer la qualité des soins des Congolais mais de soulager ceux qui souffrent de diverses maladies », a indiqué le Dr Marie Cathia Péa Obandza, médecin généraliste.

Recrutement

Selon le ministre Gilbert Mokoki, en 2020, lorsque le gouvernement a décidé de recruter 4 515 agents de l'Etat, il a attribué au ministère de la Santé 706 postes budgétaires. Les dossiers ont été transmis à la Fonction publique pour un recrutement de 268 médecins pour la plupart sortis de Cuba. En 2021, un autre quota de 700 places a été affecté au ministère qui s'active à finaliser l'aboutissement de ces dossiers.