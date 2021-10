Sénégal: Sénégal - tenue à Diamniadio de la 2è Réunion des parties prenantes du 9ème Forum mondial de l'eau, prévu en mars 2022 à Dakar

Diamniadio — Les travaux de la 2-ème Réunion des parties prenantes du 9-ème Forum mondial de l'eau, prévue en mars 2022 au Sénégal, se sont ouverts, jeudi à Diamniadio, près de Dakar, avec la participation des pays partenaires dont le Maroc.

Cette deuxième et dernière grande réunion préparatoire constitue l'occasion de mobiliser les acteurs politiques et thématiques en créant un pont entre le contenu thématique du Forum et le processus politique.

La Réunion des parties prenantes, initiée par le République du Sénégal et le Conseil Mondial de l'Eau, favorisera les débats politiques sur les thèmes centraux et transversaux qui seront abordés lors du Forum mondial, permettant ainsi de coordonner le travail accompli ces derniers mois par les groupes de travail thématiques avec les quatre principaux segments politiques (ministériel, parlementaire, autorités locales et régionales et organisations de bassins).

La " Réunion des parties prenantes " de deux jours a pour objectifs de délibérer sur les travaux et propositions des groupes de travail et fournir des contributions significatives en vue de l'élaboration du programme final du Forum par le Comité de pilotage international du 9ème Forum mondial de l'eau.

Elle vise à présenter les résultats des groupes de travail en vue de favoriser une meilleure appropriation des propositions, mettre en synergie les acteurs en créant un pont entre le contenu thématique et la dimension politique sur les thèmes centraux et transversaux , échanger sur la valorisation et la mise en scène des projets retenus dans le cadre de l' " Initiative Dakar 2022 " .

La réunion vise aussi à fournir des informations logistiques sur le Forum, notamment les modalités d'organisation d'événements spéciaux, d'inscription au Forum, de voyages et d'hébergement, de participation à l'exposition, au Parcours des réponses, au village de l'assainissement et au village africain et à Élaborer une trajectoire en vue d'aboutir à une Déclaration/Engagement commun.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été marquée par des messages et des interventions, notamment de M. Abdoulaye Sène, Secrétaire exécutif du 9ème Forum de l'Eau, d'un représentant de la Maire de Dakar, de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l'eau et de l'assainissement, de M. Patrick Lavarde, Co-président du Comité de pilotage international du Forum, des ambassadeurs du Japon et de France à Dakar, ainsi que de M. Taleb Barrada, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal .

M. Barrada a dans son intervention tenu à confirmer la participation active du Royaume du Maroc à la 9ème édition du Forum de Dakar à travers plusieurs segments notamment l'organisation du "Pavillon Maroc" à l'image des excellentes relations liant le Maroc et le Sénégal.

A noter que le Maroc est le premier pays organisateur du Forum mondial de l'Eau (Marrakech 1997) et du Prix Hassan II de l'Eau qui sera décerné lors du Forum de Dakar.

Le 9e Forum mondial de l'eau, prévu à Dakar du 21 au 26 mars prochain, se tiendra sous le thème de " La Sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

L'événement revêt une dimension stratégique, en ce sens qu'il mobilise plusieurs acteurs et niveaux du développement.

Organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l'Eau et un pays hôte depuis 1997, le Forum Mondial de l'Eau est le grand rendez-vous de la communauté de l'eau, rassemblant de nombreux acteurs (politiques, institutionnels, bailleurs, secteur privé, organisations humanitaires et acteurs de développement, agences intergouvernementales, acteurs de la recherche et de l'enseignement).

Il a pour objectifs de réunir l'ensemble des parties prenantes pour débattre des questions liées à l'eau et à l'assainissement, de formuler des propositions concrètes et favoriser l'action (notamment au travers du processus régional et thématique), de mobiliser les citoyens (au travers du processus citoyen) et de susciter un engagement politique en faveur de l'eau (au travers du processus politique).

Le 8ème Forum Mondial de l'Eau avait eu lieu du 18 au 23 mars 2018 à Brasilia, rappelle-t-on.