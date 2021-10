Congo-Brazzaville: Département des Plateaux - Le CFSEP vise le développement à travers le sport

Créé en avril dernier, le Centre de formation sport études des Plateaux (CFSEP) mise sur la diversification des clubs et des activités de sport pour contribuer au développement du département des Plateaux en général et de Djambala, en particulier.

Depuis sa création, le CFSEP, logé dans l'enceinte du stade de Djambala, a mené plusieurs actions allant dans le sens de la redynamisation des différentes disciplines sportives locales.

Ce centre de formation, en effet, est à l'origine de plusieurs clubs d'élite, notamment au football, au handball, au judo, à l'athlétisme et au basketball. A ce jour, le CFSEP a lancé un club de football dames qui prendra part au prochain championnat national. Il y a également un centre de football masculin qui représentera le département lors des compétitions de Ligue2. La création des clubs de handball, d'athlétisme et de judo est en cours de finalisation.

« Nous voulons vraiment faire parler notre département et le Congo, par la suite, à travers le sport. Nous avons l'ambition de former les jeunes, les placer dans les compétitions nationales avant de les promouvoir au niveau international. Nous devons redonner le goût du sport au peuple congolais puisque nous avons des talents à l'hinterland. Nous avons besoin d'accompagnement pour ouvrir ce projet sur toute l'étendue du territoire national », a expliqué Ngatsé Obambi, président dudit centre.

Notons que ce centre est le fruit de l'association Galactic excellence, créée en 2006, qui preste dans le domaine sportif en général et celui du développement en particulier. Parmi ses objectifs, elle vise à encadrer la jeunesse par le biais du football, ressusciter et vulgariser la pratique du football dans les quartiers et villages du Congo, encourager la culture de paix et de fair-play en milieu sportif, lutter contre l'analphabétisme en milieu footballistique, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles en milieu sportif et bien d'autres. Selon Ngatsé Obambi, Galactic excellence va organiser, dans les prochains jours, la deuxième édition du tournoi multidisciplinaires challenge Noevy-Itoua.