Congo-Brazzaville: Saison sportive 2021-2022 - La DGSP rêve grand

Serge Oboa, le président général du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), a décidé d'appuyer toutes les sections que compte le club en vue d'obtenir, pour le compte de la nouvelle saison, les résultats escomptés.

« Nous pensons que pour cette saison, nous essayerons de pousser tout le monde, faire en sorte que tous nous ayons le même niveau pour nous ramener des trophées, donc il faut travailler. Aux sports, on ne triche pas. Il s'agit de travailler durement et les résultats vont s'en suivre », a indiqué Serge Oboa, lors du lancement officiel des activités de la DGSP.

L'ouverture de la saison sportive de ce club, le 13 octobre, lui a permis de féliciter et encourager les athlètes qui se sont illustrés lors de la saison écoulée même si les résultats de certaines sections n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Seuls les volleyeurs ont reçu la mention honorable du président général du club. Ils ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux au niveau national en remportant des trophées. Serge Oboa a encouragé les volleyeurs à viser désormais les étoiles. « Mention très honorable à la section volleyball qui continue jusqu'alors de démontrer sa force au niveau national. Il s'agit maintenant d'aller au niveau africain. Nous essayerons de mettre à votre disposition le minimum pour travailler et en contrepartie, nous attendons les résultats », a-t-il souhaité.

Comme on dit souvent les échecs d'aujourd'hui préparent les victoires de demain, le président du club a exhorté la section handball à travailler dur afin de réussir à sa mission d'améliorer le podium africain qui malheureusement n'a pas été atteint lors de la saison 2020-2021. La DGSP a occupé la 4e place lors de la dernière Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. En cinq ans, a précisé François Elion Ndouniama, secretaire général du club, la DGSP a participé trois fois en compétitions continentales et a toujours été dans le carré d'As. Le club a aussi perdu la finale de la Coupe du Congo après avoir remporté le championnat départemental.

« Pour le handball, les objectifs fixés n'ont pas été atteints dès lors que c'était deux choses : la Coupe du Congo et améliorer le podium africain. Je sais que vous avez les capacités. Nous avons joué notre partition en mettant à votre disposition le minimum des conditions que certains n'en ont pas. En contrepartie, vous n'avez récolté que ce que vous avez semé. Nous estimons que cette équipe peut faire mieux », a-t-il indiqué. Selon lui, le travail, la cohésion, l'harmonie et la solidarité sont la clé qui permettra aux joueuses de rectifier le tir. « Il faut travailler encore durement, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il doit y avoir la cohésion entre vous, cette harmonie et cette solidarité. Ce n'est qu'au bout de cela que nous allons prétendre atteindre les objectifs que nous pourrons encore se fixer. Les dirigeants, les joueuses et le staff devraient faire les efforts », a-t-il indiqué.

Serge Oboa a, par ailleurs, loué les efforts de la boxe qui fait beaucoup avec peu. La DGSP a respectivement brillé lors des championnats nationaux et de Brazzaville en gagnant les médailles de toutes les couleurs ( plusieurs or, argent et bronze). « La saison dernière, la boxe n'était pas trop attentionnée comme les autres sections mais le minimum a été mis à sa disposition. Nous encourageons les boxeurs parce que nous estimons qu'ils ont le potentiel pour faire mieux », a-t-il reconnu.

Il a promis de s'impliquer personnellement afin de permettre au judo de retrouver la place qui était la sienne. « Ceux qui sont chargés de gérer le judo devraient rapidement se mettre au travail. Nous trouverons le minimum des moyens pour leur permettre de travailler », a-t-il assuré, tout en promettant d'accorder la même attention au karaté. La section nzango, a-t-il souhaité, devrait travailler et redoubler d'effort pour combler les attentes. « Nous pensons que nous ne méritons pas cette place », a-t-il admis.