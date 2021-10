Algérie: Les complots ourdis contre l'Algérie ne réussiront pas à changer sa position

Oran — Les complots ourdis contre l'Algérie ne réussiront pas à changer sa position de soutien à la Palestine, a déclaré jeudi le Conseiller du président palestinien aux Affaires religieuses et relations islamiques, Mahmoud Sadki El Habbach.

"Aucun complot ou pression ne sauront faire changer la position de l'Algérie soutenant la Palestine et nous avons confiance en cela. Les pressions ne changeront pas nos positions non plus", a souligné le même conseiller, également juge des juges de la Palestine, dans une déclaration à l'APS, en marge d'une visite à plusieurs établissements et édifices religieux dans la wilaya d'Oran.

D'autre part, le conseiller du président palestinien aux affaires religieuses et relations islamiques a relevé que "le soutien arabe, actuellement, n'est pas au beau fixe", soulignant "nous nous attendons à des positions arabes levant l'oppression contre les Palestiniens en les soutenant face à l'occupation".

Le juge des juges de Palestine a entamé sa visite à Oran par une conférence qu'il a animée à la mosquée-pôle "Abdelhamid Ibn Badis" dans laquelle il a abordé la situation actuelle en Palestine, les agressions de l'occupation israélienne et la résistance palestinienne.

"La Palestine résiste toujours contre l'occupation israélienne: Ses enfants, ses femmes, petits et grands, chacun résiste à sa manière", a-t-il souligné en substance, déclarant "les agressions israéliennes sont quotidiennes et touchent les lieux sacrés, les maisons et même les arbres".

Mahmoud Sadki El Habbach a appelé, au passage, les Arabes et les Musulmans à fournir un soutien médiatique, politique et financier aux Palestiniens.

Le programme de la visite du juge des juges de la Palestine dans la wilaya d'Oran comporte une virée au mausolée de Sidi El Houari, à la mosquée du "Ribat" au mont "Murdjadjo", au site de Sidi Abdelkader, à la zaouia belkaïdia et à la mosquée "Emir Abdelkader".