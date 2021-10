Afrique: Lancement du "prix Recep Tayyip Erdoğan de l'amitié Turquie-Afrique"

Dakar — La plateforme des initiatives panafricaines pour l'émergence (PIPE) et le Groupe Afrique émergence communication (GAEC) ont lancé jeudi, à Dakar, le "prix Recep Tayyip Erdoğan de l'amitié Turquie-Afrique", a-t-on appris des initiateurs.

"Ce prix vise à rendre hommage aux différentes actions et initiatives allant dans le sens de la promotion et du renforcement des relations entre la Turquie et le continent africain", a expliqué Mohamed Nda, président du GAEC.

Intervenant lors de la présentation dudit prix, il a dit que le choix porté sur le président turc comme parrain de ce prix "est motivé par la nécessité de soutenir et surtout d'immortaliser l'engagement et l'action de ce grand homme d'Etat en faveur d'une coopération dynamique, bénéfique et saine entre son pays et le continent africain".

Il a assuré que le "prix Recep Tayyip Erdoğan de l'Amitié Turquie-Afrique" sera décerné chaque année lors d'une cérémonie officielle organisée à cet effet.

Le lieu et la date d'attribution du prix, a indiqué M. Nda, peuvent varier d'une année à l'autre. Le Prix consiste en un trophée, un diplôme et une enveloppe financière.

Selon lui, l'Afrique occupe une place particulière pour le Président Erdoğan.

"Et il n'est pas difficile de comprendre ce que représentent les efforts qu'il déploie depuis quelques années pour le renforcement des relations entre la Turquie et l'Afrique sur la base de l'égalité et du partenariat", a-t-il ajouté.